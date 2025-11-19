Innlent

Stór út­vegs­fyrir­tæki meðal stærstu bak­hjarla Við­reisnar

Kjartan Kjartansson skrifar
Brim gaf Viðreisn hámarksupphæð sem lögaðilar mega gefa stjórnmálaflokkum í fyrra. Þegar flokkurinn komst í ríkisstjórn fékk hann samþykkt hækkun veiðigjalda.
Sjávarútvegsfyrirtækin Brim og Síldarvinnslan voru á meðal stærstu fjárhagslegu bakhjarla Viðreisnar í fyrra. Ráðherra flokksins lagði fram frumvarp um hækkun veiðigjalds sem varð að lögum undir hörðum mótmælum hagsmunaaðila í sjávarútvegi fyrr á þessu ári.

Brim hf. styrkti Viðreisn um 550.000 krónur í fyrra en það er hámarksupphæð sem lögaðilar mega gefa stjórnmálasamtökum á ári. Síldarvinnslan hf. gaf hálfa milljón króna í sjóði flokksins samkvæmt ársreikningi Viðreisnar sem Ríkisendurskoðun hefur yfirfarið og samþykkt.

Ríkisstjórnin sem Viðreisn á sæti í átti í vök að verjast gagnvart hagsmunaðilum í sjávarútvegi vegna frumvarps um hækkun veiðigjalda á vorþingi. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra úr röðum Viðreisnar, lagði frumvarpið fram.

Frumvarpið varð ekki að lögum fyrr en eftir langvarandi málþóf stjórnarandstöðunnar á Alþingi sem lauk ekki fyrr en forseti Alþingi beitti lítt notuðu ákvæði stjórnarskrár til þess að binda enda á það.

Rúmar fimmtán milljónir frá lögaðilum

Lögaðilar gáfu Viðreisn samtals rúma 15,1 milljón króna í fyrra. Auk Brims gáfu sex þeirra hámarksupphæð til flokksins. 

Tvö þeirra eru í eigu Egils Þórs Sigurðssonar; annars vegar Egilsson ehf. sem á ritfangaverslunina A4, og eignarhaldsfélagið Sigtún.

HS orka rekur meðal annars jarðvarmavirkjunina í Svartsengi.Vísir/Vilhelm

Hin fjögur félögin voru Almenningsvagnar Kynnisferða, HS orka, fiskeldisfyrirtækið Kaldvík og Hofgarðar í eigu Helga Magnússonar. Stærstu eigendur Kynnisferða er fjölskylda Bjarna Benediktssonar, fyrrverandi formanns Sjálfstæðisflokksins. Ísfélagið er stór hluthafi í móðurfélagi Kaldvíkur.

Þá gáfu Arion banki og Stoðir hf. hálfa milljón króna hvor ásamt Síldarvinnslunni.

Þingmenn og forystan gefur sitt

Einstaklingar létu rúmar 14,2 milljónir króna af hendi rakna til Viðreisnar í fyrra. Bárður G. Halldórsson og Gunnlaugur A. Jónsson gáfu hámarksupphæð sem leyfileg er.

Forystusveit flokksins og þingmenn létu heldur ekki sitt eftir liggja. Pawel Bartoszek, þingmaður flokksins, gaf honum 465 þúsund krónur, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður, 365 þúsund.

Pawel Bartoszek er formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Hann gaf flokki sínum hátt í hálfa milljón króna í fyrra.Vísir/Arnar

Þingmennirnir Sigmar Guðmundsson, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, Guðbrandur Einarsson og Theódóra S. Þorsteinsdóttir, gáfu einnig á bilinu 300 til 360 þúsund krónur hver.

Hátt í sjötíu milljónir í þingkosningarnar

Afkoma viðreisnar var neikvæð um 15,2 milljónir króna í fyrra sem skýrist að mestu af kostnaði við alþingiskosningarnar fyrir ári. Kostnaður við kosningarnar nam rúmum 67 milljónum króna, tæpum tuttugu milljónum krónum minna en við kosningarnar árið 2021.

Eigið fé flokksins nam tæpum átta milljónum króna við lok síðasta árs og lækkaði það um 23 milljónir frá upphafi ársins.

