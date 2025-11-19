Ekki meira en bara vinir Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 19. nóvember 2025 09:57 Austin Butler er að leita að ástinni. Frazer Harrison/WireImage Austin Butler, einn heitasti leikarinn í Hollywood, segist ekki eiga í ástarsambandi við fyrirsætuna og hlaðvarpsstýruna Emily Ratajkowski, þrátt fyrir ítrekaðar sögusagnir. Hann segir þau bara vini en Butler sjálfur sé þó að leita að ástinni. „Við erum bara vinir. Vinir sem borðuðum kvöldmat saman,“ segir Butler um samband hans við Ratajkowski. Síðustu mánuði hafa háværar slúðurraddir fullyrt að þau eigi í ástarsambandi eftir að þau sáust tvö saman á að því er virtist huggulegu stefnumóti. Ratajkowski vakti fyrst athygli þegar hún fór með hlutverk í tónlistarmyndbandinu Blurred Lines og hefur setið fyrir hjá ýmsum hátískuhúsum ásamt því að leika í bíómyndum á borð við Gone Girl. View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) Butler skaust upp á stjörnuhimininn sem hjartaknúsari í unglingaþáttunum Carrie Diaries og fór eftirminnilega með hlutverk Elvis Prestley í ævisögulegri mynd um tónlistargoðsögnina. View this post on Instagram A post shared by Austin Butler (@austinbutler) Þó að þetta tvíeyki sé einungis vinir segist Butler mjög opinn fyrir ástinni. „Við fáum bara eitt líf. Ég vil að lífið sé stöðugt að gera mig að betri vin, betri félaga og vonandi að betri eiginmanni og ef guð leyfir að betri föður,“ ræddi Butler við Vanity Fair á dögunum. Hollywood Ástin og lífið Mest lesið Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Lífið „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Lífið Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Tónlist Rikki orðinn tveggja dætra faðir: „Annað eins hár hefur sjaldan sést“ Lífið Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Lífið Sérhönnuð krem frá O´Keeffe´s fyrir þurra og sprungna húð Lífið kynningar Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Tónlist Ekki meira en bara vinir Lífið Sögufrægt hús í miðborginni falt fyrir hálfan milljarð Lífið Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Lífið Fleiri fréttir „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Ekki meira en bara vinir Rikki orðinn tveggja dætra faðir: „Annað eins hár hefur sjaldan sést“ Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Tíu augnkrem fyrir vetrarkuldann Hélt að þetta væri „fjall sem ætti bara heima í málverkum“ „Þetta er þér að kenna“ Sögufrægt hús í miðborginni falt fyrir hálfan milljarð „Hann er að slátra laxinum“ Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Síðasta púslið væntanlegt í maí Dönsku keppendurnir hafi hætt að abbast upp á hana eftir samtalið Banastuð í bókateiti breska sendiráðsins Ísadóra á lista svölustu stelpna Bretlands „Loksins fékk drengurinn okkar nafnið sitt“ Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“ Ragnheiður Guðfinna og Hjörtur að hittast Hefði getað blindast ef æxlið hefði ekki uppgötvast Labubu-fígúran mætir á hvíta tjaldið Íslenskur læknanemi keppir til úrslita í Bakaraslagnum Óða boðflennan fangelsuð Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl „Peningar hafa þann eiginleika að hafa vald yfir okkur“ Auglýsir eftir eiganda poka með hvítu dufti Langar að prófa „anal“ en er stressuð Birti gamalt bréf til Guðna: „Íslanzka mín er ekki gott“ Grey's Anatomy stjarna með krabbamein Þegar allt sauð upp úr „Þetta er svona í alvöru, ekki bara í bíómyndum“ Sjá meira