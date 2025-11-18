Tíu augnkrem fyrir vetrarkuldann

Húðin í kringum augun er miklu þynnri og viðkvæmari en húðin á restinni af andlitinu og tapar raka hraðar. Með réttu augnkremi er hægt að styrkja hana, draga úr dökkum baugum og minnka þrota. Mikilvægt er að velja krem sem hentar þinni húðgerð og aldri.
Berið lítið magn af kremi á í einu og notið baugfingurinn þar sem hann beitir minnstum þrýstingi og dregur þannig úr líkum á ertingi.
Hér að neðan eru tíu augnkrem sem henta sérstaklega vel yfir vetrartímann.
Mild, rakagefandi og nærandi formúla sem róar viðkvæmt augnsvæðið, fyllir á rakabirgðir og stuðlar að jafnvægi í húðinni.
Þetta augnkrem er með virka efnnu retinol, er rakagefandi og hjálpar við að draga úr fínum línum.
Milt og endurnærandi augnkrem sem inniheldur hyaluron-sýru og kaffi til að birta, fríska og endurnýja augnsvæðið. Dregur úr dökkum baugum og fínum línum. Hentar öllum húðgerðum og má nota bæði kvölds og morgna.
Extra rakagefandi augnkrem sem sameinar adaptógen og græna kaffibaunaolíu til að róa, endurnæra og gefa augnsvæðinu aukna orku. Gefðu undiraugnasvæðinu góðan „morgunskammt“ af kaffi: afar rakagefandi adaptógen eins og ashwagandha, holy basil, reishi-sveppir og túrmerik vinna saman með örvandi grænni kaffibaunaolíu.
Kremið er hannað til að draga úr ásýnd fínna lína, hrukka, bauga, þrota og þurrks á augnsvæðinu. Kremið innniheldur sex virk efni sem vinna saman til að styrkja húðina og bæta áferð hennar.
Rakagefandi augnkrem sem inniheldur ýmis áhrifarík efni eins og 73,6% síað sniglaslím, níasínamíð, peptíðir og adenósín.
Létt og nærandi augnkrem sem blandar náttúrulegum plöntukjörnum við virk peptíð til að næra augnsvæðið, veita því raka og gera það bjartara ásýndar. Virka efnið „palmitoyl tripeptide 5“ gengur djúpt inn í húðina og örvar húðfrumur til að auka kollagenframleiðslu sem stuðlar að þéttari og unglegri húð. Formúlan inniheldur að auki írskan mosa en hann færir húðinni nauðsynleg vítamín og steinefni, veitir raka, dregur úr baugum og varðveitir teygjanleika húðarinnar.
Pink cactus water og Pink Biome vinna saman til að veita djúpan raka, næra húðina og draga úr dökkum baugum.
Toleriane Ultra
Kremið er sérstaklega hannað fyrir viðkvæma húð sem finnur fyrir einkennum ofnæmis á húðinni. Það dregur úr óþægindum og þurrk umhverfis augnsvæðið.
Milt 3-í-1 augnkrem sem vinnur gegn fyrstu fínum línum, baugum og dökkum böggum undir augunum. Kremið er án ilmefna, ofnæmisvænt og samanstendur af 98% náttúrulegum innihaldsefnum.