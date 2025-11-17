Hættir sem ráðuneytisstjóri Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 17. nóvember 2025 18:41 Bryndís sinnir embætti ráðuneytisstjóra fyrst um sinn en embættið verður auglýst á næstunni. Dómsmálaráðuneytið Haukur Guðmundsson, ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytisins, hefur lokið störfum sem ráðuneytisstjóri og flyst í annað starf innan ráðuneytisins. Bryndís Helgadóttir var sett í starf ráðuneytisstjóra í dag. Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að embættið verði auglýst á næstunni. Haukur flyst til Brussel í starf sérfræðings ráðuneytisins í málefnum áfallaþols á vegum Atlantshafsbandalagsins. Hann var skipaður ráðuneytisstjóri árið 2017. Bryndís er skrifstofustjóri á skrifstofu réttarfars í ráðuneytinu og staðgengill ráðuneytisstjóra. Bryndís er með embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands. Hún var skipuð í embætti skrifstofustjóra í innanríkisráðuneytinu árið 2011 og hefur verið skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu frá árinu 2017. Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson verður settur skrifstofustjóri á skrifstofu réttarfars á meðan setningu Bryndísar stendur. Þorvaldur er með embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands og hefur verið staðgengill skrifstofustjóra frá árinu 2022. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Vistaskipti Stjórnsýsla Mest lesið Hótað á flugvellinum vegna víólunnar og komin með nóg Innlent Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Innlent Sverrir Einar ákærður en fer í hart á móti Innlent Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Erlent Eldur í ruslabíl í Bríetartúni Innlent Þekktir vísindamenn lögðu lag sitt við Epstein Erlent Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Innlent Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Erlent Hundrað þúsund í höfuðstólinn eru orðin að átján í dag Neytendur Greinilega um misskilning að ræða sem ber að leiðrétta Innlent Fleiri fréttir Fjögur svipleg andlát á nokkrum dögum: „Eitthvað stórt að í kerfinu“ Hættir sem ráðuneytisstjóri Óvenju mörg andlát fíknisjúkra Brotist inn á heilbrigðisstofnun og lyfjum stolið Greinilega um misskilning að ræða sem ber að leiðrétta Reynir aftur við Endurupptökudóm Sverrir Einar ákærður en fer í hart á móti Hótað á flugvellinum vegna víólunnar og komin með nóg Vilja minnismerki um Gunnar í Viðey en ekki í Gunnarsbrekku Vill áfram leiða lista Sjálfstæðismanna á Akureyri Vill á annað hundrað milljóna króna fyrir sólarhringsvakt Lagt til að aldurstakmark á samfélagsmiðlum verði hækkað á Íslandi Þvættuðu tugi milljóna og lögreglan göbbuð í sumarbústað Takast á um kísilmálm og vilja hækka aldurstakmörk á samfélagsmiðlum hér á landi Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Umfangsmikil lokun á köldu vatni í Kópavogi Mark Rutte heimsækir Ísland Handtekinn í Dölunum Eldur í ruslabíl í Bríetartúni „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Börn sækist í bækur á ensku Minntust þeirra sem hafa látist í umferðinni 70 ára afmæli Tónlistarskóla Árnesinga fagnað Bílbelti bjarga mannslífum og stafrænt kynferðisofbeldi færist í aukana Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Verði að tryggja að á íslensku megi alltaf finna svar Dröfn og Samtökin ’78 verðlaunuð á degi íslenskrar tungu „Unga fólkið okkar er umkringt efni á ensku“ Sjá meira