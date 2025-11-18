Myndaveisla: Klikkuð stemning í Eldhúspartýi FM957 FM957 18. nóvember 2025 09:13 Eldhúspartý FM957 fór fram í Keiluhöllinni Egilshöll síðasta fimmtudagskvöld og var stemningin frábær. Kynnar voru þær Jóhanna Helga og Jóna Margrét, útvarpskonur á FM957. Myndir/Viktor Freyr. Það var hrikalega góð stemning í Eldhúspartýi FM957 sem fór fram í Keiluhöllinni Egilshöll síðasta fimmtudagskvöld. Eins og venjulega var fullt út að dyrum og rjóminn af okkar besta tónlistarfólki tróð upp í einu skemmtilegasta partýi ársins. Kynnar kvöldsins voru útvarpskonurnar Jóhanna Helga og Jóna Margrét sem báðar starfa á FM957. „Stemningin í Eldhúspartýjunum er alltaf upp á 10 og hún var alveg sérstaklega góð í ár,“ sögðu þær Jóhanna Helga og Jóna Margrét eftir vel heppnað kvöld. „Það er óhætt að segja að við á FM957 séum með bestu hlustendur í heimi. Kvöldið heppnaðist svo vel enda ekki við öðru að búast þegar stemningfólk kemur saman til að skemmta sér og hlusta á geggjað tónlistarfólk.“ Birnir tróð upp og tók nokkur af sínum vinsælustu lögum. Eldhúspartý FM957 var fyrst haldið árið 1998. Þau hafa alltaf verið vel sótt og eru fyrir löngu orðinn fastur liður í skemmtanhalda landans. Eins og sjá má var stemningin frábær. Að venju var það stórskotalið tónlistarfólks sem tróð upp en í þetta skiptið voru það Birnir, Hreimur og Gunni Óla, Alaska, Svala Björgvins, Kristmundur og Magni sem fluttu nokkur af sínum vinsælustu lögum. Egill Ploder, dagskrárstjóri FM957 og Agnes Ýr kynningarstjóri voru í miklu stuði. Viktor Freyr ljósmyndari var á staðnum og tók nokkrar myndir sem fanga stemninguna. FM957 Eldhúspartý FM957 Samkvæmislífið Mest lesið Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Tónlist Dönsku keppendurnir hafi hætt að abbast upp á hana eftir samtalið Lífið Vörur sem börnin geta erft Tíska og hönnun Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“ Lífið Sérhönnuð krem frá O´Keeffe´s fyrir þurra og sprungna húð Lífið kynningar Ragnheiður Guðfinna og Hjörtur að hittast Lífið Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl Lífið Seld sú hugmynd að grannur líkami sé það eina sem er aðlaðandi Lífið Ísadóra á lista svölustu stelpna Bretlands Lífið Draumalíf: „Fæstir þora úr búbblunni sinni“ Áskorun Fleiri fréttir Myndaveisla: Klikkuð stemning í Eldhúspartýi FM957 Partyland fagnar tveggja ára afmæli með 20% afslætti alla vikuna Fyrsti íslenskumælandi bóndabærinn slær í gegn Einar Már, Sunna Dís og Sigrún Eldjárn lesa upp í kvöld Knútur vann graskerskeppni FM957 og Fjarðarkaupa Fegurðin og fjölbreytnin í krulluðu hári Nanna Rögnvaldar og Hallgrímur Helga lesa í kvöld Sól, borg, skíði og flug á einum stað Alvöru kósýkvöld með frábærum afsláttum, gleði og góðri stemningu Góð tannheilsa er hluti af hamingju og heilsu Kvefið gengur hraðar yfir með ColdZyme® Vetrartískan er mætt í Boozt með kósýheit Nýir réttir Serrano aðgengilegir í LifeTrack appinu Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu „Við eigum meira blóð en blóðbankinn!“ Flytja alla Springsteen slagarana í Hörpu Frábær árangur í meðferðarstarfi Kalklitir og Slippfélagið mála framtíðina saman Hárolía, vinur eða óvinur hársins? Dineout gjafabréf er jólagjöfin í ár Hjálpa öðrum að eignast lítil kraftaverk Þarf alltaf að vera vín? Trúði varla eigin augum þegar hún sá fyrir og eftir myndirnar Úrval Útsýn hefur svarað kalli um björgunarfargjöld Þessi litla breyting breytti í raun öllu! Eldhúspartý KVIK er á laugardaginn Hug-A-Lums þyngdarbangsar sem allir elska The Ultimate Eagles halda tónleika í Hörpu Sjá meira