Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Jón Ísak Ragnarsson skrifar 16. nóvember 2025 21:59 Hinn tvítugi Cruz Beckham. Getty Cruz Beckham, sonur David Beckham og Victoriu hefur verið sviptur ökuréttindum eftir að hafa verið gripinn við hraðakstur í annað sinn á innan við tveimur árum eftir að hann fékk skírteinið. Telegraph greinir frá því að hinn tvítugi Cruz Beckham hafi fengið hraðasektina 2. september síðastliðinn. Cruz er tónlistarmaður sem hefur gríðarlegan áhuga á bílum, en á samfélagsmiðlum sést ítrekað til hans aka rándýrum glæsikerrum, eins og svörtum Porsche 911, Land Rover, og Mercedes frá 1980. Daginn sem hann fékk sektina birti hann hringrásarfærslu á Instagram þar sem hann sagði: „Var tekinn fyrir að keyra á 24 á 20 götu. Leikurinn er farinn. Sjálfum líður mér vel,“ og vitnaði þar í hina frægu Wes Anderson mynd, The Phoenician Scheme. Leikurinn er farinn. Samgöngustofa Bretlands sviptir ökumenn réttindum ef þeir fá sex eða fleiri punkta á fyrstu tveimur árunum eftir að þeir fá fyrsta skírteinið. Daily Mail hefur eftir einhverjum sem sagður er nákominn Cruz, að hann hafi ekki verið sáttur. „Það er svo auðvelt að fá hraðasekt á þessum götum þar sem er tuttugu mílna hámarkshraði. Þetta er gríðarlega pirrandi, en ég held hann sé búinn að sætta sig við þetta og muni bara taka þetta á kassann.“ Um fimm hundruð þúsund ökumenn á Bretlandi fengu hraðasekt á götu þar sem er tuttugu mílna hámarkshraði á klukkustund árið 2024, og er það hækkun upp á 66 prósent frá árinu áður. Cruz mun koma til með að þurfa sækja um nýtt ökuskírteini, og þreyta verklegt og bóklegt próf á nýjan leik. View this post on Instagram A post shared by CRUZ (@cruzbeckham) Mest lesið Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Innlent Beltunum að þakka að bræðurnir séu enn á lífi Innlent Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Innlent Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Innlent „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Innlent Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Erlent Verði að tryggja að á íslensku megi alltaf finna svar Innlent Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Innlent Dröfn og Samtökin ’78 verðlaunuð á degi íslenskrar tungu Innlent Segist hafa fengið fjölda hótana eftir að Trump hætti að styðja hana Erlent Fleiri fréttir Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Kynna umfangsmiklar breytingar á stuðningi við hælisleitendur Bílstjóri strætisvagnsins laus úr haldi Um hundrað slösuðust og tuttugu voru handtekin á mótmælum í Mexíkó Segist hafa fengið fjölda hótana eftir að Trump hætti að styðja hana Ætlar að lögsækja BBC þrátt fyrir afsökunarbeiðni Árekstur rútu rannsakaður sem manndráp af gáleysi Árásir á lestarkerfi Úkraínu hafi þrefaldast Hætta notkun metanhemjandi íblöndunarefnis Rannsaka tengsl Epstein við Clinton Þrír látnir eftir að rútu var ekið á biðskýli Sprengdu næst stærstu olíudælustöð Rússlands Sautján ára og í leit að peningum fyrir spöngum „Þeir sem leika sér að eldinum munu brenna upp til agna“ Rufu einangrun jaðarhægrisins til að afnema umhverfisreglur Enginn ákærður eftir umdeilt þrjú hundruð manna áhlaup Átján ára látnir svara spurningalista um hæfni þeirra til herþjónustu Vilja ekki feita innflytjendur Embættismenn hafa áhyggjur af sölu F-35 herþota til Sádi Arabíu BBC biður Trump afsökunar en hafnar bótakröfu Eldar í nær öllum hverfum eftir árásir Rússa á Kænugarð Óttast að Úkraínumenn verji Pokrovsk of lengi „Áratugur er ekki langur tími fyrir þá sem lifðu af“ „Ég er sá sem getur fellt hann“ Leiðtogi AfD segir Rússa ekki ógna Þýskalandi en varar við Pólverjum Minnast þess að tíu ár eru frá hryllingnum í París Lætur ráðherra fjúka vegna umfangsmikils spillingarmáls Alríki fjármagnað út janúar 2026 Stríð Trumps við fjölmiðla teygir sig yfir Atlantshafið Vörpuðu milljörðum erfðabreyttra fræja yfir akra Afganistan Sjá meira