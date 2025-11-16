Um hundrað slösuðust og tuttugu voru handtekin á mótmælum í Mexíkó Lovísa Arnardóttir skrifar 16. nóvember 2025 09:15 Mótmælendur rifu niður girðingar og lögregla beitti táragasi. Vísir/EPA Að minnsta kosti 120 manns, flestir lögreglumenn, slösuðust þegar þúsundir gengu fylktu liði um Mexíkóborg í gær til að mótmæla ríkisstjórn Claudiu Sheinbaum, forseta Mexíkó, og ofbeldisfullum glæpum. Tuttugu voru handtekin á mótmælunum fyrir rán og líkamsárás samkvæmt frétt BBC. Í frétt Guardian segir að mótmælin hafi verið skipulögð af ungu fólki, meðlimum Z-kynslóðar, en hafi endað með stuðningi þeirrar eldri líka. Sheinbaum hefur sagt mótmælin skipulögð af hægrisinnuðum andstæðingum hennar. „Í margar klukkustundir fór þessi samkoma friðsamlega fram þar til hópur grímuklæddra einstaklinga hóf að beita ofbeldi,“ er haft eftir Pablo Vázquez, öryggismálastjóra Mexíkóborgar, í frétt Guardian. Hann segir um hundrað lögreglumenn hafa slasast í mótmælunum. Af þeim hafi 40 þurft að leita á spítala vegna marbletta og skurða. Alls slösuðust einnig um tuttugu mótmælendur. Meðlimir Z-kynslóðar mótmæltu í Mexíkó-borg. Yfirleitt er talað um að Z-kynslóðin sé fædd frá 1997 til 2012.Vísir/EPA Sheinbaum, sem tók við völdum í október 2024, nýtur mikils stuðnings í Mexíkó en hefur sætt gagnrýni undanfarið í tengslum við nokkur morð sem hafa vakið mikla athygli. Í frétt Guardian segir að mótmælendur hafi haldið á borðum og borið hatta til heiðurs Carlos Alberto Manzo Rodríguez, bæjarstjóra Uruapan í Michoacán-fylki, sem var myrtur 1. nóvember eftir að hafa farið í átak gegn gengjum sem selja fíkniefni. Í frétt BBC segir að Manzo hafi gert kröfu um aðgerðir gegn fíkniefnagengjum. „Hann var drepinn vegna þess að hann var maður sem sendi lögreglumenn upp í fjöllin til að berjast við glæpamenn,“ segir hin 65 ára gamla fasteignasala Rosa Maria Avila, sem hafði ferðast frá Michoacán-fylki til að taka þátt í mótmælunum. Generation Z marches against Mexican president Sheinbaum and violence in Mexico epa12528688 A person holds a sign which states 'was a brunette' during a protest in Guadalajara, Mexico, 15 November 2025. Amid flags and chants of 'Claudia (Sheinbaum) out!', hundreds of Mexicans protested to express their 'political fatigue' with the government led by the Mexican president and denounce the 'impunity' in the face of the violence plaguing the country. EPA/Francisco Guasco „Við þurfum meira öryggi,“ segir Andres Massa, 29 ára viðskiptaráðgjafi, sem bar sjóræningjafána með hauskúpu sem er orðið alþjóðlegt tákn mótmæla Z-kynslóðarinnar. Mótmælendur söfnuðust saman fyrir framan höllina þar sem Sheinbaum býr og starfar, og brutu niður málmgirðingar í kringum höllina. Lögregla notaði táragas til að halda mótmælum í skefjum. „Svona hefðuð þið átt að vernda Carlos Manzo,“ hrópuðu sumir mótmælendanna að lögreglunni og köstuðu einnig hlutum í hana. Vill ekki stríð gegn fíkniefnum Í frétt BBC segir að Sheinbaum hafi gripið til ýmissa aðgerða gegn gengjunum en reyni að koma í veg fyrir „enn einn stríðið gegn fíkniefnum“. Fyrri tilraunir forvera hennar hafi allar endað með blóði. Í frétt BBC segir enn fremur að Sheimbaum hafi náð árangri í að sporna við smygli á fentanyli til Bandaríkjanna en hafi á sama tíma verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki tekist að stöðva ofbeldi. Hún er sífellt óvinsælli í nágrannalöndum og er til dæmis ekki lengur velkomin til Perú eftir að hún veitti fyrrverandi forseta landsins hæli. Hann sætir ákæru fyrir valdaránstilraun árið 2022. 