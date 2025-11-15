Óslóartréð fellt í Heiðmörk Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. nóvember 2025 14:05 Heiða Björg örugg með vélsögina. Reykjavíkurborg Reisulegt jólatré var fellt í Heiðmörk í dag en um er að ræða Óslóartréð sjálft. Jólatréð mun prýða Austurvöll yfir hátíðarnar. Heiða Björg Hilmisdóttir felldi tréð í Heiðmörk í morgun en um tólf metra hátt sitkagrénitré er að ræða. Óslóartréð verður flutt á Austurvöll og jólaljósin á trénu tendruð við hátíðlega athöfn þann 30. nóvember klukkan fjögur. Sævar Hreiðarsson, skógarvörður hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur aðstoðaði Heiðu Björg Hilmisdóttur borgarstjóra við að fella tréð.Reykjavíkurborg Um er að ræða áratugagamla hefð en áður fyrr gaf Óslóarborg Reykvíkingum jólatré sem tákn um vináttu borganna, sameiginlegar hefðir og jólagleði. Hins vegar var hefðinni breytt og kemur tréð nú úr Heiðmörk en í staðinn gefur Óslóarborg grunnskólum borgarinnar bækur. Fulltrúar frá norska sendiráðinu voru viðstaddir trjáfellinguna og gæddu allir sér á ketilkaffi og sætabrauði. Þessi unga dama fékk að gæða sér á sætabrauði í Heiðmörk.Reykjavíkurborg Að venju er annað tré fellt og það flutt til Færeyja sem gjöf Reykjavíkurborgar til Færeyinga. Kveikt verður á því jólatré í Þórshöfn þann 29. nóvember. Reykjavík Jól Tengdar fréttir Boðberi jólanna risinn á ný Ár hvert spyrja landsmenn sig hvenær það sé ásættanlegt að skreyta fyrirtæki og heimili fyrir jólin. Nú má gera ráð fyrir að fólk keppist við að klára að útbúa jólaauglýsingar og skreytingar því boðberinn sjálfur er mættur. IKEA-geitin hefur risið á ný. 14. október 2025 14:36 Mest lesið „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Innlent Minni tekjur góðar fréttir Innlent Gríðarlega löng röð í verslun Nocco Lífið Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ Innlent „Algjört vandræðamál og sorglegt“ Innlent Ósáttur með viðbrögð Barna- og fjölskyldustofu Innlent Auka sýnileika milli rýma á leikskólum Innlent Vitinn á Gjögurtá fallinn í sjó fram Innlent Árekstur rútu rannsakaður sem manndráp af gáleysi Erlent Herja á umsækjendur um alþjóðlega vernd Innlent Fleiri fréttir Óslóartréð fellt í Heiðmörk Ósáttur með viðbrögð Barna- og fjölskyldustofu Göngugarpar munu mynda Ljósafoss niður Esjuna Eftirlit í skötulíki, Trump hótar málsókn og Ljósafossgangan Minni tekjur góðar fréttir Ölvun og hávaði í heimahúsi Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Auka sýnileika milli rýma á leikskólum „Algjört vandræðamál og sorglegt“ Þau eru nýir talsmenn fatlaðs fólks á þingi Herja á umsækjendur um alþjóðlega vernd Hælisleitendur og börn í auknum mæli notuð sem burðardýr Sameining geti aukið aðdráttarafl fyrir nýja íbúa Arnfríður og Víðir Smári tímabundið í Landsrétt Eldur í Sorpu á Granda Keyrði aftan á strætisvagn Vegagerðin býður út for- og verkhönnun Fljótaganga Safna undirskriftum til að styðja Fjarðarheiðargöng Einn fluttur á slysadeild eftir árekstur í Garðabæ Vitinn á Gjögurtá fallinn í sjó fram Kom ekki til greina hjá starfshópi en nú líkleg niðurstaða Sjö sækja um tvær lausar stöður Minni hagvöxtur og hjólhýsin mögulega í Skerjafjörðinn Ætla að flytja starfsemi Vogs Tvöfalt fleiri skipulagðir brotahópar en fyrir tíu árum Klóraði sig til blóðs meðan hann svaf Skortir lækna í Breiðholti Staðfesti tveggja ára dóm vegna nauðgunar í jólateiti fyrir austan Fleiri sem ekki verja neinum tíma í lestur Sjá meira