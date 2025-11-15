Innlent

Óslóartréð fellt í Heið­mörk

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Heiða Björg örugg með vélsögina.
Reisulegt jólatré var fellt í Heiðmörk í dag en um er að ræða Óslóartréð sjálft. Jólatréð mun prýða Austurvöll yfir hátíðarnar.

Heiða Björg Hilmisdóttir felldi tréð í Heiðmörk í morgun en um tólf metra hátt sitkagrénitré er að ræða. Óslóartréð verður flutt á Austurvöll og jólaljósin á trénu tendruð við hátíðlega athöfn þann 30. nóvember klukkan fjögur.

Sævar Hreiðarsson, skógarvörður hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur aðstoðaði Heiðu Björg Hilmisdóttur borgarstjóra við að fella tréð.Reykjavíkurborg

Um er að ræða áratugagamla hefð en áður fyrr gaf Óslóarborg Reykvíkingum jólatré sem tákn um vináttu borganna, sameiginlegar hefðir og jólagleði. Hins vegar var hefðinni breytt og kemur tréð nú úr Heiðmörk en í staðinn gefur Óslóarborg grunnskólum borgarinnar bækur.

Fulltrúar frá norska sendiráðinu voru viðstaddir trjáfellinguna og gæddu allir sér á ketilkaffi og sætabrauði.

Þessi unga dama fékk að gæða sér á sætabrauði í Heiðmörk.Reykjavíkurborg

Að venju er annað tré fellt og það flutt til Færeyja sem gjöf Reykjavíkurborgar til Færeyinga. Kveikt verður á því jólatré í Þórshöfn þann 29. nóvember.

