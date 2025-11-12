Innlent

Ragnar Þór Ingólfsson, þingflokksformaður Flokks fólksins, segir samstarfið við hina stjórnarflokkana tvo ganga vel og að traust ríki þeirra á milli. Það sé ekki rétt að Flokkur fólksins hafi borið skarðan hlut frá borði í stjórnarmyndunarviðræðum líkt og oft hefur verið sagt í opinberri umræðu.
Allar líkur eru á því að Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði lögfestur á Alþingi í dag. Aðstoðarmaður barnamálaráðherra og fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar lagði málið fyrst fram árið 2019 en hann segir að dagurinn sé stór í mannréttindasögu Íslands.

Samningurinn felur í sér bann við hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar og að fötluðu fólki sé tryggð jöfn réttarvernd gegn mismunun. Málið á sér þó langan aðdraganda en Ágúst Ólafur Ágústsson, aðstoðamaður barnamálaráðherra, lagði fram þingsályktunartillögu um málið þegar hann var þingmaður Samfylkingarinnar árið 2019 en segir að 12. nóvember verði stór dagur í mannréttindasögu Íslands.

„Með lögfestingunni verður hægt að beita þessum samningi og þeim réttindum sem honum fylgja samkvæmt landsrétti en ekki bara samkvæmt þjóðarrétti þannig að nú verður alþjóðasamningurinn jafn rétthár öðrum lögum í landinu. Það má ekki brjóta hann frekar en umferðarlögin í landinu,“ sagði Ágúst Ólafur sem var að vonum ánægður með daginn.



Fulltrúar Öryrkjabandalagsins ætla að fjölmenna á þingpallana við þetta tækifæri. Flokkur fólksins er auk þess með mörg önnur stór mál á dagskrá í dag. Ragnar Þór Ingólfsson er þingflokksformaður Flokks fólksins.

„Það má segja að þetta sé svolítið dagurinn okkar að afgreiða loksins samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, þetta er náttúrulega risastórt mál og mikið réttlætismál og eitt af stóru málunum hjá Flokki fólksins. Síðan með dýrahaldið þá er verið að auka réttindi þeirra sem eru með gæludýr, þetta er gríðarlega mikilvægt réttlætis- og mannréttindamál.“

Þá er á dagskrá fyrsta umræða um mál Ingu Sæland um sérstaka desembereingreiðslu til handa örorku- og ellilífeyrisþegum.

Í opinberri umræðu hefur mikið verið talað um að Flokkur fólksins hafi borið skarðan hlut frá borði í stjórnarsáttmálanum.

„Samstarfið við stjórnarflokkana hefur gengið ákaflega vel og það er mikið traust á milli aðila og þessi umræða um að Flokkur fólks hafi borið skarðan hlut frá borði er orðum aukin og jaðrar við áróður gegn okkur vegna þess að við höfum náð fram fjöldanum öllum af góðum málum sem snúa að bæði húsnæðismálunum, mikilvægum áföngum þar, við erum að fara í uppbyggingu í Úlfarsárdal sem var eitt af stóru málunum, við erum að efla hlutdeildarlánakerfið og uppbyggingu hjúkrunarheimila sem er eitt af risastóru málunum.“

