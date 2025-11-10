Skyggnst inn í Hegningarhúsið Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 10. nóvember 2025 14:01 Endurbætur á Hegningarhúsinu hófust árið 2020 en engin starfsemi hefur verið í húsinu frá árinu 2016. Nú standa framkvæmdir innandyra sem hæst, auk þess se verið er að byggja veitingaskála í fangelsisgarðinum. Vísir Veitingaskáli rís í garði Hegningarhússins við Skólavörðustíg. Húsið hefur ekki verið í notkun í tæpan áratug en það styttist í að almenningur fái að ganga þar frjáls um. Hegningarhúsið hér við Skólavörðustíg var notað sem fangageymsla til ársins 2016. Svo hófust framvæmdir 2020 og gert er ráð fyrir að hægt verði að opna húsið almenningi að ári liðnu. Minjavernd hefur staðið að endurgerð hússins, sem hófst með algerri lagfæringu á ytra byrðinu fyrir fimm árum. Nú er verið að taka húsið í gegn að innan og meðal annars endurgera fangaklefana í austurenda hússins. Þorsteinn Bergsson framkvæmdastjóri Minjaverndar vonar að hægt verði að opna húsið almenningi eftir um það bil ár.Vísir/Bjarni „Þennan hérna klefa sjáum við fyrir okkur að gera sem upprunalegastan. Það eru til tvær, þrjár myndir innan úr fangaklefum. Reyndar ekki alveg upphaflega en myndir sem eru teknar rétt upp úr 1900,“ segir Þorsteinn Bergsson framkvæmdastjóri Minjaverndar. „Þá var blessuðum föngunum boðið upp á eitt svona veggfast borð og veggfast sæti til að tylla sér á. Síðan var einn rúmbálkur. Meira var ekki á boðstólnum.“ Takmarkaðir nýtingarmöguleikar Húsið er nokkuð erfitt hvað nýtingu snertir. Auglýst verður eftir hugmyndum eftir áramót en eitt er víst - að húsið verður öllum opið. „Bæði hvað yfirbragð og staðreyndir hússins varðar þá getur það ekki tekið við hvaða notkun sem er,“ segir Þorsteinn. „Hér eru þykkir veggir, húsið er friðað og við höfum ekki haft vilja til þess að breyta því innandyra nema að algjöru lágmarki.“ Vin í vinalegu umhverfi Á efri hæðinni er verið að gera upp Bæjarþingssalinn og fyrstu starfsstöð Hæstaréttar. Í fangelsisgarðinum gamla rís nú veitingaskáli. „Það að setja veitingastað inn í húsið myndi þýða meiri breytingar og annars konar notkun jafnvel en okkur þótti æskilegt.“ Og verður búið um garðinn þannig að hér verði hægt að sitja úti á sólskinsdögum? „Já, og hann leynir töluvert á sér. Er töluvert stærri en flestir átta sig á, þetta getur orðið töluverð vin í þessu ágæta vinalega umhverfi.“ Reykjavík Húsavernd Veitingastaðir Fangelsismál Mest lesið Sigríður Björk segir af sér Innlent Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Innlent Heldur fullum launum Innlent Ósammála lækni og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Innlent Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Innlent Sögð ætla að leita á náðir Trumps Erlent Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Innlent Strætisvagni ekið á leikskólastarfsmann og barn Innlent Trump náðar Giuliani og aðra tengda kosningasamsærinu í Georgíu Erlent Rússar nýta samsæriskenningar til að réttlæta innrásina í Úkraínu Innlent Fleiri fréttir Strætisvagni ekið á leikskólastarfsmann og barn Farsæll ferill eða í meira lagi umdeildur? Skyggnst inn í Hegningarhúsið Enginn gleymir þessum degi fyrir tveimur árum Heldur fullum launum Sigríður Björk hverfur á braut og umboðsmaður vill endurskoða meðferðarheimilin Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Sigríður Björk segir af sér Ósammála lækni og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – fyrri dagur Rússar nýta samsæriskenningar til að réttlæta innrásina í Úkraínu Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Hálfur annar tími og þrjú ólík farartæki til að sækja slasaðan göngumann Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Lestir 205 steypubíla fóru í nýja brú yfir Breiðholtsbraut Íslandsbanki ríður á vaðið og svipast um í Hegningarhúsinu „Gramsaði í munum“ og ók síðan brott á stolnum bíl undir áhrifum Vill leiða Sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ „Dagur, enga frasapólitík hér“ Ákvörðun ráðherra megi ekki litast af almenningsáliti Húsæðis- og efnahagsmál brenna á ungu fólki „Hann hlýtur að leggja allt kapp á Reykjavík“ Margir keypt fleiri en einn vegna fordómafullrar umræðu Borgarstjórnarsigur lífsnauðsynlegur Sjálfstæðismönnum Brunaði af stað frá ölvunarpósti en var handtekinn við Hamraborg Var komin á slæman stað og fór ekki úr húsi án fylgdar Þriggja stiga skjálfti í Öskju Getur ríkislögreglustjóri setið áfram? Píratar kjósa formann í lok mánaðar Reyndi að flýja lögreglu en endaði uppi á kanti Sjá meira