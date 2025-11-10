Innlent

Skyggnst inn í Hegningar­húsið

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Endurbætur á Hegningarhúsinu hófust árið 2020 en engin starfsemi hefur verið í húsinu frá árinu 2016. Nú standa framkvæmdir innandyra sem hæst, auk þess se verið er að byggja veitingaskála í fangelsisgarðinum.
Endurbætur á Hegningarhúsinu hófust árið 2020 en engin starfsemi hefur verið í húsinu frá árinu 2016. Nú standa framkvæmdir innandyra sem hæst, auk þess se verið er að byggja veitingaskála í fangelsisgarðinum. Vísir

Veitingaskáli rís í garði Hegningarhússins við Skólavörðustíg. Húsið hefur ekki verið í notkun í tæpan áratug en það styttist í að almenningur fái að ganga þar frjáls um.

Hegningarhúsið hér við Skólavörðustíg var notað sem fangageymsla til ársins 2016. Svo hófust framvæmdir 2020 og gert er ráð fyrir að hægt verði að opna húsið almenningi að ári liðnu.

Minjavernd hefur staðið að endurgerð hússins, sem hófst með algerri lagfæringu á ytra byrðinu fyrir fimm árum. Nú er verið að taka húsið í gegn að innan og meðal annars endurgera fangaklefana í austurenda hússins.

Þorsteinn Bergsson framkvæmdastjóri Minjaverndar vonar að hægt verði að opna húsið almenningi eftir um það bil ár.Vísir/Bjarni

„Þennan hérna klefa sjáum við fyrir okkur að gera sem upprunalegastan. Það eru til tvær, þrjár myndir innan úr fangaklefum. Reyndar ekki alveg upphaflega en myndir sem eru teknar rétt upp úr 1900,“ segir Þorsteinn Bergsson framkvæmdastjóri Minjaverndar.

„Þá var blessuðum föngunum boðið upp á eitt svona veggfast borð og veggfast sæti til að tylla sér á. Síðan var einn rúmbálkur. Meira var ekki á boðstólnum.“

Takmarkaðir nýtingarmöguleikar

Húsið er nokkuð erfitt hvað nýtingu snertir. Auglýst verður eftir hugmyndum eftir áramót en eitt er víst - að húsið verður öllum opið.

„Bæði hvað yfirbragð og staðreyndir hússins varðar þá getur það ekki tekið við hvaða notkun sem er,“ segir Þorsteinn. 

„Hér eru þykkir veggir, húsið er friðað og við höfum ekki haft vilja til þess að breyta því innandyra nema að algjöru lágmarki.“

Vin í vinalegu umhverfi

Á efri hæðinni er verið að gera upp Bæjarþingssalinn og fyrstu starfsstöð Hæstaréttar. Í fangelsisgarðinum gamla rís nú veitingaskáli.

„Það að setja veitingastað inn í húsið myndi þýða meiri breytingar og annars konar notkun jafnvel en okkur þótti æskilegt.“

Og verður búið um garðinn þannig að hér verði hægt að sitja úti á sólskinsdögum?

„Já, og hann leynir töluvert á sér. Er töluvert stærri en flestir átta sig á, þetta getur orðið töluverð vin í þessu ágæta vinalega umhverfi.“

Reykjavík Húsavernd Veitingastaðir Fangelsismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið