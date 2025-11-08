Fjölmargir borguðu sig inn á langþráða æfingu Sindri Sverrisson skrifar 8. nóvember 2025 07:00 Lamine Yamal á æfingunni á Camp Nou í gær. Eflaust hafa margir mætt til að berja hann augum. Getty/Pedro Salado Spænska stórveldið Barcelona hefur ekki getað spilað á heimavelli sínum Camp Nou síðan 2023 en nú styttist í að liðið spili þar aftur. Forsmekkur fékkst á fjölsóttri æfingu í gær. Þetta var í fyrsta sinn í tvö ár sem að leikmenn Barcelona hafa getað æft á þessum sögufræga leikvangi sem verið er að endurnýja. Börsungar spiluðu síðast á Camp Nou í maí 2023, og hafa nýtt Ólympíuleikvanginn í Barcelona fyrir heimaleiki sína, en forseti félagsins, Joan Laporta, segir að vonir standi til þess að næst verði spilað á Camp Nou í lok þessa mánaðar. Camp Nou mun heita Spotify Camp Nou vegna auglýsingasamnings. Svona lítur hann út í dag en endurbætur standa enn yfir.Getty/David Ramos Leikvangurinn verður þó ekki tilbúinn þá en ætti að geta rúmað 45.000 áhorfendur. Þegar leikvangurinn verður svo fullkláraður munu 105.000 áhorfendur geta mætt á hvern leik. Eins og fyrr segir mættu margir eða 21.000 áhorfendur á æfinguna í gær, til að sjá Lamine Yamal og félaga æfa, og kostaði miðinn 10 evrur. Helmingsafsláttur var fyrir klúbbmeðlimi. Spænski boltinn Mest lesið Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Enski boltinn Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Enski boltinn „Orðfærið og dónaskapurinn með ólíkindum“ Handbolti Óli Óla: Við getum alveg eins hrokkið upp af á morgun Körfubolti Dagskráin í dag: Formúla, frábærir leikir í enska og uppgjör frægra í Doc Zone Sport Uppgjör: Grindavík - Keflavík 104-92 | Ekkert stöðvar Grindvíkinga Körfubolti Fjölmargir borguðu sig inn á langþráða æfingu Fótbolti Kristian fiskaði rautt og fékk svo rautt Fótbolti Bjarni með tíu og KA áfram í toppbaráttu Handbolti Glódís leiðir Bayern áfram í hárrétta átt Fótbolti Fleiri fréttir Fjölmargir borguðu sig inn á langþráða æfingu Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Kristian fiskaði rautt og fékk svo rautt Glódís leiðir Bayern áfram í hárrétta átt Sædís og Arna fengu silfrið en Diljá meiddist Brynjar Björn í Breiðholtið „Það er alltaf pressa að þjálfa Breiðablik“ Fá ekki hollensku stjörnuna til að yfirgefa rándýra hótelsvítu Albert mættur aftur til Flórens og fær nýjan þjálfara í dag Rekinn aðeins sex mánuðum eftir að hann yfirgaf Liverpool Mamma og pabbi í stúkunni þegar Emelía skoraði þrennuna í bikarnum Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Varar sig á því að Nik stelist í leikmenn: „Sagði hann það?“ Markadrottning Bestu deildarinnar framlengir Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Ronaldo útskýrir skrópið sitt í jarðarför Diogo Jota Davíð Smári hikar ekki: „Við ætlum að vinna þessa deild“ „Hallærislegasta smjaður sem íþróttaheimurinn hefur nokkurn tíma séð“ Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Magnús verður áfram í Mosfellsbæ Íslendingaliðið sótti stig og Aston Villa vann mótmælaleikinn Sex handtökur í mótmælum fyrir leik í Evrópudeildinni Emilía skoraði annan leikinn í röð Logi á toppnum en Hákon á bekknum Shakhtar - Breiðablik 2-0 | Breiðablik átti sín augnablik Ronaldo og félagar spila landsleik í sérstökum Eusébio-búningi Ólöf og Írena báðar í úrvalsliði Ivy-deildarinnar Sjá meira