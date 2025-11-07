Gallinn varði í átta vikur og tveir komust úr landi

Héraðssaksóknari eltist við tvo karlmenn á erlendri grundu í tengslum við rannsókn á fjögur hundruð milljóna króna bankasvikum. Forstjóri Reiknistofu bankanna segist feginn að ekki hafi farið verr.
Vika er nú liðin síðan Reiknistofa bankanna viðurkenndi að við uppfærslu á kerfum hefði skapast tímabundinn veikleiki hjá bönkunum sem talið er að minnsta kosti sjö karlmenn hafi nýtt sér. En hvernig virkaði gallinn?
Einstaklingur með hundrað þúsund krónur inni á einum reikning millifærir upphæðina inn á annan reikning. Upphaflega upphæðin hverfur ekki heldur er hægt að leggja hana aftur og aftur og aftur inn á hinn reikninginn og þannig margfalda inneign sína hjá bankanum. Gallinn var virkur í tæpar tuttugu mínútur á hverjum sólarhring og eftir það varð inneignin í bankanum neikvæð sem nam þeirri upphæð sem hafði verði millifærð. Lengi vel tók enginn eftir neinu.
Forstjóri Reiknistofu bankanna segir gallann tengjast mikilvægri breytingu sem gerð var fyrstu vikuna í september þegar svokölluð dagslok voru færð frá klukkan níu að kvöldi til miðnættis.
„Sem var svo sem mjög mikil framför fyrir bankakerfið. En hérna við töldum allt hafa gengið vel en það gerði það nú ekki eins og fram hefur komið,“ segir Ragnhildur Geirsdóttir forstjóri Reiknisstofu bankanna.
Að neðan má sjá tilkynningu RB frá 15. maí um stóru breytinguna sem fór í loftið þann 8. september.
Breyting á dagslokum bankadaga – tekur gildir frá 8. september 2025
Frá og með 8. september 2025 verða dagslok í innlánakerfum Reiknistofu bankanna færð frá kl. 21:00 til miðnættis kl. 24:00.
Með þessari breytingu er markmiðið að koma enn betur til móts við nútíma viðskiptahætti með því að hafa dagslok bankakerfa í samræmi við almanaksdaga og styðja þannig við sveigjanlegri opnunartíma og samfellda þjónustu.
Bankadagar verða áfram virkir dagar og færslur sem berast á frídögum verða áfram bókaðar á næsta virka dag.
Breytingin mun nýtast almenningi, fyrirtækjum og stofnunum sem treysta á hraða og áreiðanlega afgreiðslu bankaviðskipta á kvöldin.
Við hvetjum viðskiptavini og samstarfsaðila til að kynna sér áhrif breytingarinnar á sín viðskipti og hafa samband við þjónustuver síns viðskiptabanka ef frekari upplýsinga er þörf.
Breytingin átti þannig að koma viðskiptavinum vel og hefur eflaust gert það. Hún kom sannarlega þeim vel sem nýttu sér villuna sem fylgdu breytingunum til að svíkja peninga af bönkunum. Galli var því á kerfinu í tæpa tvo mánuði. Samkvæmt heimildum fréttastofu var það á um síðustu tveimur vikunum sem meginþorri peninganna var svikinn af bönkunum.
Ragnhildur segir um mannleg mistök að ræða.
„Okkur tekst ekki nógu snemma að verða vör við þessa villu þannig að afleiðingarnar eru þær sem fram hafa komið og við auðvitað hörmum það og þetta er stórt og mikið atvik hjá okkur og það er í mikilli rannsókn og við erum að rýna mjög inn á við hvernig þetta gerðist.“
Fimm karlmenn voru handteknir og sæta farbanni vegna málsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu eltist héraðssaksóknari einnig við tvo karlmenn sem fóru úr landi eftir svikin. Eftir því sem fréttastofa kemst næst telja rannsakendur enn sem komið er ekkert benda til annars en að hinir grunuðu hafi uppgötvað gallann á kerfinu fyrir algjöra tilviljun og deilt upplýsingunum hver með öðrum.
Meginþorrinn eða um 390 milljónir voru sviknar út úr Landsbankanum. Ekki hafa fengist upplýsingar um hvernig villan uppgötvaðist. Lilja Björk Einarsdóttir bankastjóri Landsbankans hefur ekki brugðist við viðtalsbeiðnum fréttastofu í vikunni.
Velta má fyrir sér hvers vegna svo langan tíma tók að uppgötva gallann á meðan peningar streymdu úr bankanum og spyrja þeirrar spurningar hvort ekki hefði verið hægt að hafa mun hærri upphæðir af bönkunum.
„Það er alveg góð spurning. Auðvitað hefði getað farið meira og við erum bara fegin að ekki fór verr.“
