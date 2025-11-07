Innlent

Ný heilsu­gæslu­stöð tekin í notkun á Flúðum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Starfsfólk heilsugæslunnar himinlifandi með nýja starfsstöð.
Ný heilsugæslustöð Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Flúðum í Hrunamannaheppni, Heilsugæsla Uppsveita, opnaði í vikunni. Fjölmennt var á opnunarhátíð en nýja stöðin leysir af hólmi gömlu heilsugæslustöðina í Laugarási.

Heilsugæslan er í vel búnu og sérhönnuðu húsnæði sem hentar vel fyrir starfsemina. Heilsugæslustöðin þjónustar íbúa Bláskógarbyggðar, Grímsness- og Grafningshrepps, Hrunamannahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Íbúar á svæðinu eru um 3.500.

Fram kemur í tilkynningu frá stjórnarráðinu að til að fagna nýrri starfsstöð hafi verið haldið opið hús. Þar var gestum boðið að skoða húsnæðið, ræða við starfsfólk og þiggja veitingar.

Haft er eftir Díönu Óskarsdóttur forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurlands að bjart sé framundan vegna rekstursins. Stöðin sé vel mönnuð reynslumiklu og öflugu starfsfólki, þar á meðal þremur læknum í föstum stöðum. Þá verði fljótlega á nýju ári opnað apótek við hlið heilsugæslustöðvarinnar sem tryggi heildstæðari og þægilegri þjónustu fyrir íbúa svæðisins.

Hrunamannahreppur Heilsugæsla

