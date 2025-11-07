Elskar að bera klúta Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 7. nóvember 2025 15:29 Aldís Páls „Klúturinn er algjört trend núna, og notkun hans hefur tekið alveg nýja stefnu. Sem tískuáhugakona er ég svo peppuð og stolt að sjá alls konar íslenskar konur bera þennan klút,“ segir tískudrottningin Elísabet Gunnarsdóttir um tískubylgjuna sem Halla Tómasdóttir hrinti af stað í kosningabaráttunni síðasta sumar. Á kvennafrídaginn, 24. október síðastliðinn, hófu þær Andrea Magnúsdóttir fatahönnuður, Elísabet Gunnarsdóttir, Aldís Pálsdóttir ljósmyndari og Nanna Kristín Tryggvadóttir, framkvæmdastjóri Bestseller á Íslandi — vinkonur og konurnar á bak við góðgerðarverkefnið Konur eru konum bestar — sölu á sérstökum silkiklút til styrktar Hollvinum Grensás. Klúturinn er 90x90 sentímetrar úr silki. Nýstárlega tískubylgja „Ég hef notað klúta í gegnum árin á marga mismunandi vegu og finnst þeir frábærir – bæði fyrir mig sjálfa og sem falleg gjöf. Ég er sérlega montin af því að selja klút í ár, því hann gefur mikið fyrir peninginn. Þetta er bæði fylgihlutur og hárskraut, sem belti – bæði yfir blazer og buxur – á töskuna og um hálsinn, en líka sem bol þegar veðrið leyfir. Klúturinn fer aldrei úr tísku,“ segir Elísabet. „Við sjáum hann sem flík sem konur geta klæðst með stolti á næsta kvennafrídegi, 17. júní eða öðrum hátíðisdögum. Hann sameinar klassíska íslenska einfaldleika og alþjóðlegan tískusmekk,“ bætir hún við. Spurð hvaðan hugmyndin að hönnuninni komi, segir Elísabet að þær hafi viljað stíga út fyrir hið hefðbundna í tilefni þess að 50 ár voru liðin frá fyrsta kvennafrídeginum: „Við ákváðum að hafa klútinn hvítan, þar sem liturinn vísar til táknrænnar merkingar samstöðu kvenna í gegnum tíðina. Fánalitirnir í jaðri klútsins ramma inn þann kraft og elju sem íslenskar konur hafa sýnt í baráttunni síðustu 50 ár, og talan 50 prýðir tvö horn klútsins til að minna á afmæli dagsins.“ Elísabet segir að þær hafi áður hannað boli fyrir verkefnið, en nú hafi verið kominn tími til að breyta til:„Við höfum alltaf lagt upp úr því að gera góðgerðarfatnað sem er jafnframt tískuvænn og með notagildi. Að þessu sinni vildum við gera eitthvað öðruvísi — og klúturinn átti svo sannarlega vel við núna. Hann er bæði trend í dag og klassískt tískuatriði sem fer aldrei úr tísku; það fer bara eftir tímabilinu hvernig hann er notaður.“ Hér að neðan má sjá myndir frá þesum sögulega degi: Aldís Páls Aldís Páls Aldís Páls Aldís Páls Aldís Páls Aldís Páls Aldís Páls Aldís Páls Mest lesið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu Lífið Valdi fallegasta karlmanninn Lífið Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Lífið „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Lífið Íslenskur Taskmaster kemur í vor Bíó og sjónvarp Algjör óvissa með Söngvakeppnina Lífið Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum Lífið „Ekkert of gott að vera of grannur“ Lífið „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ Lífið Fleiri fréttir Elskar að klæðast klútum Valdi fallegasta karlmanninn Algjör óvissa með Söngvakeppnina Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum „Ekkert of gott að vera of grannur“ Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Love Island bomba keppir í Eurovision „Við vitum í raun ekkert hvað bíður okkar“ Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Öskraði „pegga“ og salurinn grét úr hlátri „Ég vil verða eins og þú þegar ég verð stór“ Yfirgáfu salinn þegar gæslunni var sigað á „heimska“ ungfrú Mexíkó Nablinn ræðir um naflann fræga: Enginn gröftur en stundum skvört Sóldís Vala hafnaði í öðru sæti í Miss Earth Klettaskóli og Langholtsskóli áfram í úrslit Skrekk Hálft ár af hári Draumur að vinna í listrænum heimi Stokkhólms Einstök ástarsaga: „Ástin okkar var nógu sterk til að yfirstíga hindranir“ Sköpunarkrafturinn var allsráðandi í Höfuðstöðinni Taka einbýlishús í Garðabænum í gegn Hélt að allir væru ættleiddir Rjóminn gleymdist en guð var að fylgjast með Bað fjóra menn um lífssýni en fékk föðurinn óvænt í fangið Sjá meira