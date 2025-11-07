Í hádegisfréttum fjöllum við um stöðuna hjá Norðuráli en nú liggur fyrir að það muni taka allt að einu ári að koma starfseminni í samt lag á ný.
Við heyrum í Vilhjálmi Birgissyni verkalýðsforkólfi um málið og ræðum einnig við fjármálaráðherra.
Þá verður rætt við íslenskukennara sem segist ekki skilja á hvaða vegferð dómsmálaráðherra sé en fyrirhugaðar breytingar á fyrirkomulagi á námsleyfum fyrir útlendinga hafa verið gagnrýndar.
Og að auki segjum við frá því að á morgun er alþjóðlegur dagur gegn einelti og í tilefni hans fóru börn í Kópavogi í svokallaða vináttugöngu. Og í Grandaskóla var nýtt lag frumflutt sem hugsað er sem hvatning til samstöðu gegn einelti.
Í sportpakka verður fjallað um landsliðshóp kvenna í handbolta en þar eru töluverðar breytingar.