Fá ekki hollensku stjörnuna til að yfirgefa rándýra hótelsvítu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. nóvember 2025 14:03 Memphis Depay vill væntanlega ekkert hlusta á það að þurfa að flytja úr svítunni. Getty/ Rene Nijhuis Hollenski landsliðsmaðurinn Memphis Depay er að lifa ljúfa lífinu í Brasilíu þar sem hann fékk samning hjá Corinthians. Corinthians er nú að reyna að fá kappann til að slaka aðeins á kröfunum sínum þegar kemur að búsetu. Depay keypti ekki íbúð eða leigði sér hús. Hann býr í flottustu hótelsvítunni í boði í borginni São Paulo, heimaborg Corinthians. Corinthians hefur nú beðið Depay um að yfirgefa hótelsvítuna þar sem hann býr því þeir vilja að hann finni sér ódýrari íbúð Svítan kostar 46 þúsund dollara á mánuði eða um 5,9 milljónir íslenskra króna. Brasilíska félagið greiðir fyrir eftirfarandi: Herbergisþjónustu og mat, þrif, einkabryta, einkakokk, persónulegan öryggisvörð, brynvarinn bíl og einkabílstjóra. Forráðamenn félagsins telja jafnframt að það verði mjög erfitt að fá hann til að yfirgefa hótelið því það er kveðið á um þetta í samningi hans og hann vill ekki gefa þessi þægindi eftir. Depay er með níu mörk og tíu stoðsendingar í 44 leikjum fyrir Corinthians á þessu tímabili. Depay er nú 31 árs gamall en hann kom til Corinthians frá spænska félaginu Atlético Madrid. Hann hefur einnig spilað fyrir Manchester United, Barcelona, Lyon og PSV Eindhoven. View this post on Instagram A post shared by Football • Futbol • Soccer (@footyemporium) Brasilía Mest lesið „Hallærislegasta smjaður sem íþróttaheimurinn hefur nokkurn tíma séð“ Fótbolti „Orðfærið og dónaskapurinn með ólíkindum“ Handbolti „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Íslenski boltinn Goðsögnin sem tortímdi ferlinum handtekinn í Dúbæ og framseldur Sport Ronaldo útskýrir skrópið sitt í jarðarför Diogo Jota Fótbolti Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Enski boltinn Davíð Smári hikar ekki: „Við ætlum að vinna þessa deild“ Íslenski boltinn Fá ekki hollensku stjörnuna til að yfirgefa rándýra hótelsvítu Fótbolti Dæmd fyrir að stela af liðsfélaga í landsliðinu en nær Ólympíuleikunum Sport Albert mættur aftur til Flórens og fær nýjan þjálfara í dag Fótbolti Fleiri fréttir Fá ekki hollensku stjörnuna til að yfirgefa rándýra hótelsvítu Albert mættur aftur til Flórens og fær nýjan þjálfara í dag Rekinn aðeins sex mánuðum eftir að hann yfirgaf Liverpool Mamma og pabbi í stúkunni þegar Emelía skoraði þrennuna í bikarnum Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Varar sig á því að Nik stelist í leikmenn: „Sagði hann það?“ Markadrottning Bestu deildarinnar framlengir Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Ronaldo útskýrir skrópið sitt í jarðarför Diogo Jota Davíð Smári hikar ekki: „Við ætlum að vinna þessa deild“ „Hallærislegasta smjaður sem íþróttaheimurinn hefur nokkurn tíma séð“ Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Magnús verður áfram í Mosfellsbæ Íslendingaliðið sótti stig og Aston Villa vann mótmælaleikinn Sex handtökur í mótmælum fyrir leik í Evrópudeildinni Emilía skoraði annan leikinn í röð Logi á toppnum en Hákon á bekknum Shakhtar - Breiðablik 2-0 | Breiðablik átti sín augnablik Ronaldo og félagar spila landsleik í sérstökum Eusébio-búningi Ólöf og Írena báðar í úrvalsliði Ivy-deildarinnar Suárez dæmdur í bann fyrir hælspark í mótherja og missir af risaleik Pálmi í ótímabundið leyfi Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Erfitt að heyra hvað Orri hefur þjáðst „Ég og Nik erum ágætis vinir“ „Vel gert að geta haldið áfram í svona ástandi“ Fylgist spenntur með Viktori: „Þetta er með ólíkindum“ Stelpurnar okkar fá ekki leiki vegna sparnaðar Sjá meira