Ráðist verður strax í aðgerðir á Norðausturlandi til að auka afhendingargetu og afhendingaröryggi raforku í landshlutanum. Þannig skapast forsendur fyrir aukinni atvinnuuppbyggingu og jákvæðri byggðaþróun á svæðinu til skemmri og lengri tíma. Fjárfesting ríkisins vegna þessa nemur 2,2 milljörðum króna.
Í fréttatilkynningu þess efnis segir að þetta komi fram í samkomulagi sem Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra og fulltrúar Landsnets og Rarik undirrituðu á Þórshöfn í dag.
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið muni hafa forgöngu í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðuneytið um að ríkið styðji við fjárfestingargetu Landsnets og Rarik vegna verkefnanna um 2,2 milljarða króna árið 2026.
Um sé að ræða tímamótasamkomulag eftir áralanga óvissu um verkaskiptingu í raforkumálum svæðisins. Samkomulagið feli í sér að Rarik mun strax hefjast handa við að styrkja afhendingu raforku á Þórshöfn með lagningu 33 kV jarðstrengs milli Vopnafjarðar og Þórshafnar. Landsnet muni á sama tíma hraða uppbyggingu nýs tengivirkis á Bakka, til að auðvelda tvítengingu Húsavíkur í gegnum Bakka og samhliða því opna á mögulega starfsemi nýrra stórnotenda á iðnaðarsvæðinu. Gert sé ráð fyrir að báðum verkefnum ljúki ekki síðar en árið 2028.
Landsnet hafi jafnframt skuldbundið sig til að byggja 132 kV loftlínu milli Kópaskers og Vopnafjarðar með viðkomu í Þórshöfn. Framkvæmdin verði sett inn á kerfisáætlun fyrirtækisins og undirbúningur fari strax af stað. Stjórnvöld muni leitast við að skapa forsendur til þess að flýta megi framkvæmdinni, svo sem með því að liðka fyrir frekari orkuvinnslu á svæðinu, og Landsnet hyggist vinna með stjórnvöldum að því markmiði.
Ríkisstjórnin hafi sett af stað vinnu í sumar við kortlagningu á stöðu atvinnumála á Húsavík og nágrenni í kjölfar tímabundinnar rekstrarstöðvunar kísilvers PCC á Bakka. Í skýrslu starfshóps forsætisráðuneytisins sé lögð áhersla á að ráðist verði í styrkingu flutningskerfis raforku á Norðausturlandi. Aðgerðirnar sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, Landsnet og Rarik kynntu í dag séu viðbragð við þessu og í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um að auka orkuöflun, styrkja flutningskerfi og bæta orkunýtni þannig að stutt verði við orkuskipti og verðmætasköpun um allt land.
„Loksins höggvum við á raforkuhnútinn á Norðausturlandi. Samkomulagið felur í sér skýra verkaskiptingu milli fyrirtækja, ábyrga íhlutun ríkisins í þágu byggðaþróunar, orkuöryggis og verðmætasköpunar – og afgerandi fyrirheit um sókn og aukna samkeppnishæfni landshlutans á næstu árum og áratugum,“ er haft eftir Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.
Haft er eftir Rögnu Árnadóttur, forstjóra Landsnets að raforkumál á Norðausturlandi hafi verið lengi til skoðunar og umræðu. Það sé mjög gott að nú sé komin niðurstaða í þessu mikilvæga máli í samvinnu stjórnvalda, Landsnets og Rarik. Lausnin sem unnið verði að feli í sér aukið afhendingaröryggi á svæðinu og auk þess fjölmörg tækifæri til uppbyggingar, svæðinu og landinu öllu til heilla.
„Við erum þakklát umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu fyrir að stíga hér inn. Framlagið frá ríkinu til þessa verkefnis skiptir miklu máli og gerir okkur kleift að fara í þessa viðamiklu framkvæmd. Málið hefur átt sér langan aðdraganda og við fögnum því að stjórnvöld sjái og skilji þörfina fyrir uppbyggingu raforkukerfisins. Það er líka gleðiefni að Landsnet hyggist vinna með stjórnvöldum að því að flýta fyrir framkvæmdum við tvítengingu þéttbýlisstaða á þessu svæði,“ er haft eftir Magnúsi Þór Ásmundssyni, forstjóra Rarik.
Fyrirtækinu þyki alltaf vont að geta ekki mætt þörfum viðskiptavina þess. Velmegun og tækifæri hafi ávallt fylgt rafvæðingu byggða og það sé hagur allrar þjóðarinnar að íbúar og fyrirtæki á NA-landi njóti sömu tækifæra til búsetu og verðmætasköpunar og aðrir íbúar landsins.
„Greining Verkís staðfesti að til lengri tíma er nauðsynlegt að koma á 132 kV hringtengingu frá flutningskerfi Landsnets til að tryggja afhendingaröryggi og tækifæri til framtíðar. Með þeim aðgerðum sem Rarik getur ráðist í núna náum við að mæta brýnustu þörfinni fyrir aukna afhendingargetu á Þórshöfn. Jafnframt höfum við verið í uppbyggingu á Vopnafirði og höfum tvöfaldað spennaafl okkar þar en sú stækkun, auk stærri tengingar frá flutningskerfinu, er forsenda þess að við náum að afhenda rafmagn um nýjan 33 kV streng til Þórshafnar."