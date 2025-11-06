Innlent

Skrifin séu ekki til komin vegna fram­boðs í borginni

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari og faðir í Reykjavík.
Nýleg skrif leikarans Þorvaldar Davíðs Kristjánssonar um skólamál og þjónustu við börn og barnafjölskyldur í Reykjavík hafa vakið spurningar um hvort leikarinn góðkunni sé á leið í framboð. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Þorvaldur verið nefndur sem mögulega efnilegur framboðskostur fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík en sjálfur segist leikarinn ekki vera að stefna á framboð.

Fyrir um hálfum mánuði síðan birtist grein eftir Þorvald á Vísi með fyrirsögninni „Berum virðingu fyrir börnunum okkar,“ þar sem hann lýsir reynslu sinni sem faðir þriggja barna sem gengið hafa í bæði leik- og grunnskóla borgarinnar. Hann hrósar því starfsfólki sem sinnt hafi börnunum af „einlægni og alúð“ en bendir um leið á nokkur atriði sem hann telur að betur megi fara.

„Í grunninn snýst þetta einfaldlega um ábyrgð og virðingu fyrir börnunum okkar. Reykjavík getur verið borg sem bregst hratt við þegar skemmdir koma upp, borg sem tryggir faglegt og gott starfsumhverfi fyrir fólkið sem vinnur í leik- og grunnskólunum, borg sem tryggir að húsnæði sé ekki bara til staðar heldur sé virkilega gott,“ skrifaði Þorvaldur meðal annars.

Þá birtist önnur grein eftir leikarann á Vísi í gær þar sem hann fjallar um misjafna möguleika barna til að taka þátt í frístundastarfi og þann mikla kostnað sem því fylgir að skrá börn sín í íþróttir-, tónlist-, og aðrar frístundir. Þá reifar þrjár hugmyndir um hvað Reykjavík getur gert til að bæta aðgengi og möguleika allra barna til þátttöku í frístundastarfi.

Þess má einnig geta að Þorvaldur Davíð var meðal umsækjenda um stöðu bæjarstjóra á Seyðisfirði árið 2018. Áhugi hans á málefnum sveitarfélaga er þannig ekki nýr af nálinni.

Ekki hættur að skrifa

Skrifin hafa ýtt undir sögusagnir og orðróm um að leikarinn sé að kanna jarðveginn fyrir mögulegt framboð í komandi sveitarstjórnarkostningum. Vísir sló því á þráðinn til Þorvaldar Davíðs og spurði hvort hann væri á leiðinni í framboð.

„Það er ekkert á stefnuskránni núna. Ég er bara faðir hérna í Laugardalnum og er bara að láta nærumhverfið mig varða,“ svarar Þorvaldur. Honum þyki mikilvægt að tekið verði á leikskólamálum og þjónustu við börn í borginni og hann stefni á að halda áfram að skrifa og taka þátt í þeirri umræðu.

Fréttin hefur verið uppfærð með vísan til fyrri umsóknar um stöðu bæjarstjóra á Seyðisfirði.

