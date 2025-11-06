Skrifin séu ekki til komin vegna framboðs í borginni Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 6. nóvember 2025 14:47 Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari og faðir í Reykjavík. aðsend/vísir Nýleg skrif leikarans Þorvaldar Davíðs Kristjánssonar um skólamál og þjónustu við börn og barnafjölskyldur í Reykjavík hafa vakið spurningar um hvort leikarinn góðkunni sé á leið í framboð. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Þorvaldur verið nefndur sem mögulega efnilegur framboðskostur fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík en sjálfur segist leikarinn ekki vera að stefna á framboð. Fyrir um hálfum mánuði síðan birtist grein eftir Þorvald á Vísi með fyrirsögninni „Berum virðingu fyrir börnunum okkar,“ þar sem hann lýsir reynslu sinni sem faðir þriggja barna sem gengið hafa í bæði leik- og grunnskóla borgarinnar. Hann hrósar því starfsfólki sem sinnt hafi börnunum af „einlægni og alúð“ en bendir um leið á nokkur atriði sem hann telur að betur megi fara. Sjá einnig: Berum virðingu fyrir börnunum okkar „Í grunninn snýst þetta einfaldlega um ábyrgð og virðingu fyrir börnunum okkar. Reykjavík getur verið borg sem bregst hratt við þegar skemmdir koma upp, borg sem tryggir faglegt og gott starfsumhverfi fyrir fólkið sem vinnur í leik- og grunnskólunum, borg sem tryggir að húsnæði sé ekki bara til staðar heldur sé virkilega gott,“ skrifaði Þorvaldur meðal annars. Þá birtist önnur grein eftir leikarann á Vísi í gær þar sem hann fjallar um misjafna möguleika barna til að taka þátt í frístundastarfi og þann mikla kostnað sem því fylgir að skrá börn sín í íþróttir-, tónlist-, og aðrar frístundir. Þá reifar þrjár hugmyndir um hvað Reykjavík getur gert til að bæta aðgengi og möguleika allra barna til þátttöku í frístundastarfi. Þess má einnig geta að Þorvaldur Davíð var meðal umsækjenda um stöðu bæjarstjóra á Seyðisfirði árið 2018. Áhugi hans á málefnum sveitarfélaga er þannig ekki nýr af nálinni. Ekki hættur að skrifa Skrifin hafa ýtt undir sögusagnir og orðróm um að leikarinn sé að kanna jarðveginn fyrir mögulegt framboð í komandi sveitarstjórnarkostningum. Vísir sló því á þráðinn til Þorvaldar Davíðs og spurði hvort hann væri á leiðinni í framboð. „Það er ekkert á stefnuskránni núna. Ég er bara faðir hérna í Laugardalnum og er bara að láta nærumhverfið mig varða,“ svarar Þorvaldur. Honum þyki mikilvægt að tekið verði á leikskólamálum og þjónustu við börn í borginni og hann stefni á að halda áfram að skrifa og taka þátt í þeirri umræðu. Fréttin hefur verið uppfærð með vísan til fyrri umsóknar um stöðu bæjarstjóra á Seyðisfirði. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Leikskólar Grunnskólar Frístund barna Skóla- og menntamál Reykjavík Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Blóðugt barn eftir tilefnislausa árás í Kringlunni Innlent Þjófarnir lifðu eins og kóngar um stund Innlent Leysa brátt frá skjóðunni um leiðtoga Miðflokksins í borginni og nafnaleikurinn hafinn Innlent Segja fátt rétt í fréttinni og heimildamanninn fyrrverandi eiginmann Innlent Starfsmaður ríkissaksóknara sagður hafa játað refsiverð brot Innlent Barni bjargað frá drukknun í Dalslaug Innlent Grunaður barnaníðingur komi ekki lengur nálægt BHM Innlent Tíu ung börn voru orðin verkjuð og hjólbeinótt vegna beinkramar Innlent Loka Breiðholtsbraut alla helgina Innlent Álag réttlæti ekki mistökin sem voru gerð Innlent Fleiri fréttir Grunaður barnaníðingur komi ekki lengur nálægt BHM Skrifin séu ekki til komin vegna framboðs í borginni Þjófarnir lifðu eins og kóngar um stund Líf og Dóra í nýjum hlutverkum út kjörtímabilið Barni bjargað frá drukknun í Dalslaug „Ætlum ekki að hætta við allt sem er erfitt og gera allt fyrir alla“ Álag réttlæti ekki mistökin sem voru gerð Segja fátt rétt í fréttinni og heimildamanninn fyrrverandi eiginmann Gögnin frá ríkislögreglustjóra komin á borð ráðherra Lögreglustjóri svarar ráðherra og efnahagsmálin rædd á Alþingi Loka Breiðholtsbraut alla helgina Blóðugt barn eftir tilefnislausa árás í Kringlunni Staða sólar hafi mögulega truflað sýn ökumannsins sem lést Meirihluti stjórnmálasamtaka í vanskilum með ársreikning Leysa brátt frá skjóðunni um leiðtoga Miðflokksins í borginni og nafnaleikurinn hafinn Handteknir fyrir að hafa í hótunum við leigubílstjóra Starfsmaður ríkissaksóknara sagður hafa játað refsiverð brot Heiðra minningu Sigurðar Kristófers með Neyðarkallinum í ár Jóhanna ætlar ekki aftur fram Rósa Guðbjarts hætt í bæjarstjórn Fólk hafi varann á þegar PIN-númer eru slegin inn Tíu ung börn voru orðin verkjuð og hjólbeinótt vegna beinkramar „Mér finnst þetta bara klaufaskapur“ Vill að þingið skoði mál Ríkisendurskoðanda Fleiri grunaðir en þeir sem voru handteknir Víðfeðm rannsókn, vasaþjófar og börn með beinkröm Þrír vasaþjófar handteknir á Þingvöllum Játaði hópnauðgun og vildi komast í frí til heimalandsins Innsigluðu sex gististaði vegna skorts á leyfum Vasaþjófar höfðu fúlgur fjár af eldri mönnum og ferðamanni Sjá meira