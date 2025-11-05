Vilhjálmur Árnason þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar vill kanna hvort þingið geti aðhafst í máli Ríkisendurskoðanda. Hann hyggst funda með Þórunni Sveinbjarnardóttur forseta þingsins vegna málsins.
Þetta kom fram í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Ófremdarástand er sagt ríkja innan veggja stofnunarinnar vegna hegðunar Guðmundar Björgvins Helgasonar ríkisendurskoðanda undanfarin ár. Jóhannes Jónsson sviðsstjóri hjá Ríkisendurskoðun hefur stigið fram, tjáð sig um málin í stofnuninni og sagst hafa orðið vitni að svokölluðum EKKO-málum sem varða einelti, kynferðislega og kynbundið áreitni og ofbeldi. Hann furðaði sig á þögn Alþingis í málinu en ríkisendurskoðandi er skipaður af Alþingi.
„Ég sem formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar mun setjast niður með forseta þingsins og við munum ráða ráðum okkar,“ segir Vilhjálmur í Reykjavík síðdegis. Hann segir vandasamt að kanna málið sökum stöðu stofnunarinnar.
„Og það er það sem ég mun komast að, hvort það sé samt eitthvað sem við getum gert til að ganga lengra í þessu máli í minni nefnd. En það er ekkert augljóst í þessu út af stöðu hans og sjálfstæði. Þess vegna hefur þetta kannski ekki gengið eins hratt og fólk myndi halda.“
Áðurnefndur sviðsstjóri hjá Ríkisendurskoðanda hefur harðlega gagnrýnt forseta þingsins fyrir að hafa ekki tjáð sig um málið. Hann hefur sagt að tvennt sé í stöðunni fyrir Alþingi, kjósa nýjan ríkisendurskoðanda þegar kjörtímabilið rennur út, eða að 2/3 hluti þingheims víki honum til hliðar meðan það er enn í gangi.
„Það er alveg rétt og þetta er kannski spurningin sem við þurfum að svara núna, því það er augljóst að það er einhver trúnaðarbrestur í gangi þarna,“ segir Vilhjálmur. Hann bendir á að í bígerð sé alþjóðleg úttekt á störfum Ríkisendurskoðunar.
Ríkisendurskoðandi segir að engin formleg tilkynning hafi borist til embættisins frá starfsfólki um einelti, kynbundið eða kynferðislegt áreiti eða ofbeldi. Hann myndi taka á slíkum málum. Hann harmar að innri mál embættisins séu til umfjöllunar í fjölmiðlum og hefur ekki íhugað stöðu sína.