Foden í stuði gegn Dortmund

Phil Foden var í stuði er Manchester City vann góðan 4-1 sigur á Borussia Dortmund í Meistaradeild Evrópu á Etihad-vellinum í Manchester í kvöld.
Foden kom City-liðinu í forystu á 22. mínútu leiksins og sjö mínútum síðar tvöfaldaði Erling Haaland forystuna og þar af leiðandi ljóst að City myndi vinna leik kvöldsins.
Foden skoraði sitt annað mark snemma í síðari hálfleik og reyndist mark varnarmannsins Willems Anton lítið annað en sárabót fyrir Dortmund sem minnkaði muninn áður en Rayan Cherki innsiglaði 4-1 sigur í lok leiks.
Manchester City er með 10 stig í fjórða sæti deildarkeppninnar, tveimur frá toppliðunum þremur; Arsenal, Bayern og Inter.
Dortmund er með sjö stig í 14. sæti.