Brasilíski knattspyrnumaðurinn Raphinha átti frábært ár og var á lista hjá mörgum yfir þá sem kæmu til greina sem handhafar Gullknattarins. Hann fékk þó ekki þau verðlaun og í gær kom í ljós að hann komst ekki einu sinni í úrvalslið ársins hjá FIFPRO-leikmannasamtökunum.
Raphinha brást við að hafa verið skilinn út undan í vali á heimsliði karla hjá FIFPRO með því að vekja athygli á afrekum sínum frá síðasta tímabili í röð færslna á samfélagsmiðlum.
Hinn 28 ára gamli Raphinha skoraði 34 mörk í 57 leikjum þegar Barcelona vann spænsku deildina, spænska bikarinn og spænska ofurbikarinn á síðasta ári. Frammistaða hans var þó ekki nægilega góð til að tryggja honum sæti í liði ársins hjá FIFPRO, sem er kosið af yfir tuttugu þúsund atvinnumönnum í knattspyrnu karla.
Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Cole Palmer og Jude Bellingham voru þeir sóknarmenn sem valdir voru fram yfir hann.
Raphinha, sem lenti í fimmta sæti í Ballon d'Or-kjörinu í september, brást við höfnuninni með því að fara á mikið flug á Instagram á þriðjudag, þar sem hann deildi yfir fimmtán færslum sem vöktu athygli á nokkrum af afrekum hans frá síðasta tímabili.
Auk titlanna sem hann vann benti hann á að hann hefði lagt upp 26 mörk til viðbótar við þau 34 sem hann skoraði, verið markahæstur í Meistaradeildinni ásamt öðrum með þrettán mörk og verið valinn leikmaður tímabilsins af spænsku deildinni.
Markvörðurinn Gianluigi Donnarumma, varnarmennirnir Achraf Hakimi, Nuno Mendes og Virgil van Dijk og miðjumennirnir Vitinha og Pedri fullkomnuðu valið.
Raphinha er meiddur um þessar mundir og hefur misst af síðustu sjö leikjum Barça vegna tognunar í aftanlærisvöðva eftir að hafa skorað þrjú mörk í fyrstu sjö leikjum sínum á þessu tímabili. Hann var einnig skilinn út undan í brasilíska landsliðshópi Carlo Ancelotti fyrir komandi vináttuleiki gegn Senegal og Túnis í þessum mánuði.
View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible)
A post shared by SPORTbible (@sportbible)