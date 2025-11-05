Liverpool og Arsenal unnu bæði góða sigra í Meistaradeildinni í fótbolta í gærkvöldi og nú má sjá mörkin úr leikjunum þeirra inni á Vísi.
Liverpool vann 1-0 sigur á Real Madrid á Anfield þar sem Thibaut Courtois, markvörður spænska liðsins, var maður leiksins.
Courtois varði hvað eftir annað frá leikmönnum Liverpool úr dauðafærum en Argentínumanninum Alexis Mac Allister tókst loksins að koma boltanum í markið þegar hann skallaði inn aukaspyrnu Dominik Szoboszlai á 61. mínútu. Það reyndist vera eina mark leiksins.
Sextíu þúsund stuðningsmenn Liverpool púuðu á gömlu hetjuna sína Trent Alexander-Arnold þegar hann kom inn á völlinn og fögnuðu svo gríðarlega þegar leikurinn var flautaður af.
Arsenal vann öruggan 3-0 útisigur á Slavia Prag og hélt marki sínu hreinu áttunda leikinn í röð.
Bukayo Saka kom Arsenal yfir af vítapunktinum eftir rúman hálftíma. Varsjáin greindi hendi hjá Lukas Provod og eftir stutta skoðun á skjánum benti aðaldómarinn á vítapunktinn.
Í seinni hálfleik skoraði varaframherjinn Mikel Merino tvö mörk. Spánverjinn leysir af hólmi þá Viktor Gyökeres og Kai Havertz sem eru báðir meiddir.
Arsenal er á toppi Meistaradeildarinnar með fjóra sigra úr fjórum leikjum og hefur ekki enn fengið á sig eitt einasta mark í keppninni. Þetta var einnig áttundi leikurinn í röð í öllum keppnum án þess að fá á sig mark, sem er jöfnun á félagsmeti frá 1903.