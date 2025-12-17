Vålerenga úr leik eftir tap fyrir stöllum Glódísar Valur Páll Eiríksson skrifar 17. desember 2025 22:00 Sædís var ásamt Örnu Eiríksdóttur í tapliði Valerenga í Bæjaralandi í dag. Þar var enga Glódísi Perlu að sjá. Marius Simensen/Getty Images Úrslitin voru nokkuð eftir bókinni í Meistaradeild kvenna í fótbolta í kvöld. Deildarhlutakeppninnar lauk þar sem tvö Íslendingalið féllu úr keppni. Tólf efstu liðin fara áfram og var mjótt á munum í töflunni fyrir lokaumferðina í dag. Barcelona vinnur deildina þökk sé 2-0 útisigri á Paris FC, sem fer þó áfram, annað en lið Paris Saint-Germain sem hefur ekki gengið vel í keppninni. Margfaldir meistarar Lyon fylgja Barcelona áfram í öðru sæti, vegna slakari markatölu. Lyon vann Atlético Madrid 4-0 í Frakklandi. Chelsea vann Wolfsburg 2-1 og er í þriðja sæti en Bayern Munchen í því fjórða. Bayern vann Vålerenga frá Noregi 3-0. Glódís Perla Viggósdóttir var ekki í leikmannahópi Bayern en þær Sædís Rún Heiðarsdóttir og Arna Eiríksdóttir spiluðu allan leikinn fyrir þær norsku sem hefðu þurft sigur til að komast áfram, og eru því úr leik. Amanda Andradóttir kom ekki við sögu hjá Twente sem gerði svekkjandi 1-1 jafntefli við Real Madrid. Madrídingar jöfnuðu leikinn á sjöttu mínútu uppbótartíma og fara áfram, en ljóst var fyrir leikinn að Twente ætti ekki möguleika á því og er því úr leik. Manchester United vann 1-0 sigur á Juventus og bæði lið fara áfram þar, í 6. og 7. sæti, rétt fyrir neðan Arsenal sem vann 3-0 sigur á Oud-Heverlee Leuven - sem kemst þó einnig áfram í tólfta sætinu. Wolfsburg og Atlético Madrid fara þá einnig áfram í næstu umferð keppninnar þrátt fyrir töp í kvöld. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Mest lesið Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Fótbolti Eygló íþróttastjarna ársins í Reykjavík Sport Dauðaslys í maraþonhlaupi Sport Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Fótbolti Man United ósátt við Marokkó og FIFA Enski boltinn KSÍ missti af meira en milljarði króna Fótbolti Öðruvísi lið en áður hafa sóst í Frey: „Vita hvar ég stend“ Fótbolti Sagður utan hóps á kostnað Bjarka og Orra Handbolti Hefur aldrei séð svona ofbeldi: „Þetta var allt of mikið“ Sport Enginn blóðugur en einn brjálaður á HM í kvöld Sport Fleiri fréttir Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram Varði fjögur víti til að tryggja PSG titilinn Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur Fjórir frá hjá Blikum á morgun Benítez lét Sverri byrja og flaug áfram í bikarnum KSÍ missti af meira en milljarði króna City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Nígeríumenn halda HM-draumnum á lífi með kvörtun til FIFA Man United ósátt við Marokkó og FIFA „Fyrir mér er Flamengo stærra en Real Madrid“ Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Félag Arnórs Ingva og Ísaks seldi þjálfara sinn Öðruvísi lið en áður hafa sóst í Frey: „Vita hvar ég stend“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Milljarðs evra munur á liðunum: Börsungar lentu í brasi gegn þriðju deildar liði Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Sjáðu flottasta mark í heimi árið 2025 Bonmatí og Dembele best í heimi Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Rodgers tekinn til starfa í Sádi-Arabíu Gestgjafar HM bjóða Íslandi heim í leik Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Mbappé vann PSG og fær níu milljarða Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Romano segir fólki að fylgjast með Alberti í janúar Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Sjá meira