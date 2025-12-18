Fótboltamaður skotinn til bana

Ekvadorska lögreglan tilkynnti á miðvikudag að fótboltamaðurinn Mario Pineida hefði verið skotinn til bana.
Pineida var 33 ára varnarmaður Barcelona de Guayaquil og þetta virðist hafa verið skipulögð árás en ofbeldi eykst í landinu þessi misserin. Pineida var fyrirliði liðsins sem sem ber sama nafn og spænska stórliðið.
Annar einstaklingur, sem lögreglan hefur ekki nafngreint, lést einnig í atvikinu og sá þriðji særðist.
Innanríkisráðuneyti Ekvador staðfesti andlát Pineida án þess að gefa frekari upplýsingar. Barcelona de Guayaquil sagði í yfirlýsingu að stuðningsmenn félagsins syrgðu andlát Pineida.
Pineida hóf atvinnumannaferil sinn hjá Independiente del Valle þar sem hann lék frá 2010 til 2015. Hann gekk síðan til liðs við félagið í strandborginni Guayaquil árið 2016 og vann þar tvo deildartitla. Varnarmaðurinn lék einnig stuttlega með brasilíska liðinu Fluminense árið 2022.
Es inmensamente triste el asesinato de Mario Pineida, jugador histórico del Barcelona Sporting Club.¡Hasta siempre, Pitbull! pic.twitter.com/NUbkvT2vAl— Historia Barcelona S.C. (@Historia_BSC) December 17, 2025
Ekvörskir fjölmiðlar greindu frá því að atvikið hafi átt sér stað á Samanes-svæðinu í norðurhluta Guayaquil, sem er 265 kílómetra suðvestur af höfuðborginni Quito.
Búist er við að þetta ár verði það ofbeldisfyllsta í sögu Ekvador með yfir níu þúsund morð, samkvæmt ekvadorsku eftirlitsstofnuninni með skipulagðri glæpastarfsemi. Sú tala var 7.063 ofbeldisfull dauðsföll á síðasta ári og þáverandi metfjöldi 8.248 árið 2023.
Daniel Noboa forseti hefur heitið því að berjast gegn glæpasamtökum sem hafa aukið starfsemi sína á ekvadorsku yfirráðasvæði í tengslum við alþjóðlega fíkniefnahringi.
Í nóvember lést sextán ára knattspyrnumaður frá Independiente del Valle af völdum flækingskúlu einnig í Guayaquil. Tveimur mánuðum fyrr létust Maicol Valencia og Leandro Yépez, báðir leikmenn Exapromo Costa, og Jonathan González, leikmaður 22 de Junio, af völdum skotsára.
