Snýr aftur á æfingar eftir 100 daga í burtu Valur Páll Eiríksson skrifar 17. desember 2025 22:45 Orri Steinn hefur átt erfitt haust en vonast er til að loks sjái fyrir endann á erfiðum lærameiðslum. Getty/Cesar Ortiz Gonzalez Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson snýr aftur til æfinga með aðalliði Real Sociedad á morgun eftir langan tíma frá. 109 dagar eru síðan Orri Steinn spilaði síðast fyrir lið Sociedad. Hann lék fyrstu þrjár umferðirnar í spænsku úrvalsdeildinni en hefur ekki leikið með liðinu síðan 30. ágúst. Meiðsli í læri hafa haldið honum frá vellinum og reynst erfið viðureignar. Ekki var búist við svo langri fjarveru en hann missti af allri undankeppni HM í haust með íslenska landsliðinu vegna meiðslanna. Spænskir fjölmiðlar greina frá því að hann snúi loks á morgun aftur til hefðbundinna æfinga með aðalliði Real Sociedad eftir rúma þrjá mánuði af endurhæfingu. Óljóst er þó hvenær Orri Steinn getur snúið aftur út á keppnisvöll með baskneska liðinu. Orri skoraði eitt mark í fyrstu þremur leikjum ársins, en hann hefur ekki spilað nema 112 mínútur á leiktíðinni. Real Sociedad hefur átt í miklum vandræðum í fjarveru Orra en þjálfara liðsins, Sergio Francisco, var sagt upp störfum á dögunum eftir 2-1 tap fyrir Girona um helgina. Spænski boltinn Mest lesið Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Fótbolti Eygló íþróttastjarna ársins í Reykjavík Sport Dauðaslys í maraþonhlaupi Sport Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Fótbolti Man United ósátt við Marokkó og FIFA Enski boltinn Sagður utan hóps á kostnað Bjarka og Orra Handbolti KSÍ missti af meira en milljarði króna Fótbolti Öðruvísi lið en áður hafa sóst í Frey: „Vita hvar ég stend“ Fótbolti Hefur aldrei séð svona ofbeldi: „Þetta var allt of mikið“ Sport Uppgjörið: Grindavík - Haukar 92-93 | Fullkomin jólagjöf Körfubolti Fleiri fréttir Snýr aftur á æfingar eftir 100 daga í burtu Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Vålerenga úr leik eftir tap fyrir stöllum Glódísar Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram Varði fjögur víti til að tryggja PSG titilinn Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur Fjórir frá hjá Blikum á morgun Benítez lét Sverri byrja og flaug áfram í bikarnum KSÍ missti af meira en milljarði króna City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Nígeríumenn halda HM-draumnum á lífi með kvörtun til FIFA Man United ósátt við Marokkó og FIFA „Fyrir mér er Flamengo stærra en Real Madrid“ Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Félag Arnórs Ingva og Ísaks seldi þjálfara sinn Öðruvísi lið en áður hafa sóst í Frey: „Vita hvar ég stend“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Milljarðs evra munur á liðunum: Börsungar lentu í brasi gegn þriðju deildar liði Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Sjáðu flottasta mark í heimi árið 2025 Bonmatí og Dembele best í heimi Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Rodgers tekinn til starfa í Sádi-Arabíu Gestgjafar HM bjóða Íslandi heim í leik Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Mbappé vann PSG og fær níu milljarða Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Sjá meira