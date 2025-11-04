Tekinn í tíunda skipti dópaður og réttindalaus Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 4. nóvember 2025 11:38 Hinn dæmdi hefur endurtekið ekið um götur landsins undir áhrifum fíkniefna og próflaus og þannig skapað hættu fyrir samborgara sína. Vísir/Anton Brink Tæplega fertugur karlmaður hefur verið dæmdur í rúmlega þriggja ára fangelsi fyrir ítrekuð umferðar- og fíkniefnalagabrot. Hann hefur einnig endurtekið rofið skilorð með slíku háttarlega sínu. Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm sinn í síðustu viku yfir Agnari Kristni Hermannssyni. Hann var ákærður fyrir að hafa á föstudag í febrúar síðastliðnum ekið bíl án ökuleyfis og óhæfur til að stjórna henni örugglega. Ástæðan var sú að hann hafði bæði neytt kókaíns og reykt marijúana en hvort tveggja mældist í blóði hans. Þá var hann með 36 grömm af marijúana í fórum sínum sem lögregla fann við leit í bíl hans. Agnar Kristinn játaði brot sitt fyrir dómi. Fram kemur í dómnum að sakaferill hans nái aftur til ársins 2004 en hann hafi margítrekað gerst sekur um brot á lögum um ávana- og fíkniefni og sömuleiðis umferðarlög. Þetta hafi verið í tíunda sinn sem hann hafi gerst sekur um akstur undir áhrifum fíkniefna og án ökuréttinda. Hann var dæmdur í tveggja ára og sjö mánaða fangelsi sumarið 2022 en hann hafði fyrir þau brot rofið reynslulausn. Þá fékk hann sextán mánaða fangelsi í desember 2023 fyrir sams konar brot. Í október 2024 var honum veitt reynslulausn í tvö ár en hann átti þá eftir að afplána 715 daga. Með þessum brotum sínum rauf Agnar Kristinn skilorð í enn eitt skiptið. Með tilliti til eftirstöðva fyrri refsingar, 715 daga, og margítrekaðra brota var hæfileg refsing ákveðin 39 mánuðir í heildina. Fíkn Dómsmál Umferðaröryggi Mest lesið Harpa Elín Haraldsdóttir er látin Innlent Lögreglan innsiglaði Flóka Innlent Snúin staða Sönnu og sameiginlegt framboð virðist ekki í kortunum Innlent Ítrekar hótanir sínar og hvetur íbúa til að kjósa Cuomo Erlent Tveir reyndir lögreglumenn ákærðir fyrir brot í starfi Innlent Ætlar ekki að láta „óða“ Demókrata kúga sig Erlent Líklegast að Reykjavíkurleiðin taki breytingum eftir umsagnir Innlent Með meðvitund fastur í rústunum en lést á leið á sjúkrahús Erlent Ölvaður en ekki barnaníðingur Innlent „Við vorum komin með súrefniskúta heim“ Innlent Fleiri fréttir Uppsagnir hjá Icelandair og borgin kynnir fjárhagsáætlun næsta árs „Lífsgæðin mín hafa verið tekin aftur í burtu frá mér“ Bein útsending: Kynnir sína fyrstu fjárhagsáætlun Ölvaður en ekki barnaníðingur Líklegast að Reykjavíkurleiðin taki breytingum eftir umsagnir Harpa Elín Haraldsdóttir er látin Snúin staða Sönnu og sameiginlegt framboð virðist ekki í kortunum Lögreglan innsiglaði Flóka „Við vorum komin með súrefniskúta heim“ Tveir reyndir lögreglumenn ákærðir fyrir brot í starfi Lögreglumenn ákærðir fyrir uppflettingar og hlerun Sækja slasaðan sjómann djúpt austur af landinu Miðflokkurinn nálgast Sjálfstæðisflokkinn óðfluga Óvænt stólaskipti skyggðu ekki á Bandaríkjareisuna Ákærður fyrir að birta fjölda nektarmynda af fyrrverandi Ekki meiðyrði hjá RÚV að lýsa yfirlýsingum Elds Smára réttilega Georgíumaður hafi kvænst Letta til þess að fá dvalarleyfi Eldur í bíl á Hellisheiði Líklegra að það gjósi nær áramótum Stíga ekki inn í Intra-málið í bili Vélfag kvartar til ESA og ræður kanónu „Væri fínt ef fullorðna fólkið myndi girða sig og setja reglur fyrir sig sjálft“ Álftin fæli bændur frá kornrækt Íslenskir unglingar veðja næst mest í Evrópu Húsnæðismálin í brennidepli og Alvotech lækkar á mörkuðum Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Viðreisn stillir upp á lista í Mosfellsbæ Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra tekur upp nýtt nafn Foreldrar langveikra barna einangruð og endi jafnvel sem öryrkjar Vilja rýmri reglur um veiðar fjögurra fuglategunda Sjá meira