Gyökeres ekki með Arsenal í Prag Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. nóvember 2025 12:00 Viktor Gyökeres er einn sex leikmanna Arsenal á sjúkralistanum. getty/James Gill Sænski framherjinn Viktor Gyökeres verður fjarri góðu gamni vegna meiðsla þegar Arsenal sækir Slavia Prag heim í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Gyökeres fór meiddur af velli í hálfleik í 0-2 sigri Arsenal á Burnley í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn. Svíinn skoraði fyrra mark Arsenal í leiknum. Gyökeres ferðaðist ekki með Arsenal-liðinu til Prag og Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, viðurkenndi að hann hefði áhyggjur af meiðslum framherjans. Auk Gyökeres eru Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Noni Madueke og Martin Ødegaard á meiðslalista Arsenal. Gyökeres, sem kom til Arsenal frá Sporting í Portúgal fyrir tímabilið, hefur skorað sex mörk í öllum keppnum fyrir Skytturnar. Leikur Slavia Prag og Arsenal hefst klukkan 17:45 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport 2. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Tengdar fréttir Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?" Albert Ingason hreifst af frammistöðu Viktors Gyökeres fyrir Arsenal í sigrinum á Burnley á laugardaginn. Kjartan Henry Finnbogason er ekki alveg jafn sannfærður um sænska framherjann. 3. nóvember 2025 14:01