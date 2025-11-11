Innlent

Heimsþingið er einstakur vettvangur þar sem yfir 500 kvenleiðtogar frá öllum heimshornum ræða stöðu heimsmála, lýðræði, jafnrétti og leiðtogahlutverk kvenna á tímum mikilla breytinga
Seinni dagur Heimsþings kvenleiðtoga, Reykjavík Global Forum, fer fram í Hörpu í dag. Heimsþingið er einstakur vettvangur þar sem yfir fimm hundruð kvenleiðtogar frá öllum heimshornum ræða stöðu heimsmála, lýðræði, jafnrétti og leiðtogahlutverk kvenna á tímum mikilla breytinga.

Hægt verður að fylgjast með dagskránni í spilaranum að neðan.

09:00 – 09:25 - WOME

N, DEFENSE & SECURITY

Öryggi, hernaðarmál og alþjóðleg spenna

Konur í öryggis- og varnarmálum sem drifkraftur stöðugleika

Hvernig ríki og alþjóðastofnanir styrkja lýðræði og innviði öryggis?

Þátttakendur:

Catherine De Bolle, framkvæmdastjóri Europol

Mariana Betsa, vara utanríkisráðherra Úkraínu

Martin Chungong, framkvæmdastjóri Alþjóðaþingmannasambandsins

Stjórnandi: Rick Zedník, ráðgjafi Reykjavik Global Forum

(09:35 – 09:55) HEALTH UNDER SIEGE

Réttur kvenna til heilsu og líkamsfrelsis

Eitt stærsta mannréttindamál samtímans

Afturför í rétti kvenna í Bandaríkjunum, Evrópu og víðar

Fæðingarhjálp, heilbrigðiskerfi og aðgengi að meðferð

Þátttakendur:

Dr. Ayesha Chaudhary, Women Lift Health

Tanya Zharov, Alvotech

Celia Groothedde, öldungadeildarþingkona, Belgíu

Stjórnandi: Elise Hufano

(13:50 – 14:10) ALLIES IN ACTION: MEN, MASCULINITY & EQUALITY

Kynjajafnrétti með þátttöku karla og drengja

Þátttakendur:

Richard Reeves, leiðandi fræðimaður í málaflokki drengja og karlmanna (UK/USA)

Collins Busuru, forstjóri Conservation Kenya

(14:25 – 14:45) UNLOCKING THE CARE ECONOMY-

Áhrif á hagvöxt, jöfnuð og félagslegt öryggi

Ógreitt og vannýtt efnahagskerfi sem heldur samfélögum gangandi

Þátttakendur:

Blessing Oyeleye Adesiyan, stofnandi & forstjóri Caring Africa

Lizzie Nkosi, öldungadeildarþingkona, Eswatini

Sen. Marilou McPhedran, öldungadeildarþingkona Kanada

Laurinda Rainey, framkvæmdastjóri, JP Morgan Chase

Stjórnandi: Nejla Lijas, CEO, Global Health Visions

(14:45 – 15:05) CONFRONTING BIAS: TECH, AI & PLATFORMS

Gervigreind, rangar upplýsingar og stafrænt lýðræði

Ein brýnasta áskorun heimsins 2025–2030

Hvernig reglur, kerfi og stefna vernda réttindi og frelsi?

Þátttakendur:

Marja Ruotanen, Director General, Council of Europe

Nathalie Bordes, Principal, Nathbor

Marinika Tepic, þingkona Serbíu og formaður Freedom and Justice Parliamentary Group

Adewunmi Emoruwa, COO, Gatefield

Stjórnandi: Amelie Baudot, CEO, International Fund for Public Interest Media

(16:25 – 16:55) POWER, TOGETHER AWARDS

Heimsþing kvenleiðtoga Jafnréttismál

