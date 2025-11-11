Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – seinni dagur Atli Ísleifsson skrifar 11. nóvember 2025 08:33 Heimsþingið er einstakur vettvangur þar sem yfir 500 kvenleiðtogar frá öllum heimshornum ræða stöðu heimsmála, lýðræði, jafnrétti og leiðtogahlutverk kvenna á tímum mikilla breytinga Vísir Seinni dagur Heimsþings kvenleiðtoga, Reykjavík Global Forum, fer fram í Hörpu í dag. Heimsþingið er einstakur vettvangur þar sem yfir fimm hundruð kvenleiðtogar frá öllum heimshornum ræða stöðu heimsmála, lýðræði, jafnrétti og leiðtogahlutverk kvenna á tímum mikilla breytinga. Hægt verður að fylgjast með dagskránni í spilaranum að neðan. 09:00 – 09:25 - WOME N, DEFENSE & SECURITY Öryggi, hernaðarmál og alþjóðleg spenna Konur í öryggis- og varnarmálum sem drifkraftur stöðugleika Hvernig ríki og alþjóðastofnanir styrkja lýðræði og innviði öryggis? Þátttakendur: Catherine De Bolle, framkvæmdastjóri Europol Mariana Betsa, vara utanríkisráðherra Úkraínu Martin Chungong, framkvæmdastjóri AlþjóðaþingmannasambandsinsStjórnandi: Rick Zedník, ráðgjafi Reykjavik Global Forum (09:35 – 09:55) HEALTH UNDER SIEGE Réttur kvenna til heilsu og líkamsfrelsis Eitt stærsta mannréttindamál samtímans Afturför í rétti kvenna í Bandaríkjunum, Evrópu og víðar Fæðingarhjálp, heilbrigðiskerfi og aðgengi að meðferð Þátttakendur: Dr. Ayesha Chaudhary, Women Lift Health Tanya Zharov, Alvotech Celia Groothedde, öldungadeildarþingkona, BelgíuStjórnandi: Elise Hufano (13:50 – 14:10) ALLIES IN ACTION: MEN, MASCULINITY & EQUALITY Kynjajafnrétti með þátttöku karla og drengja Þátttakendur: Richard Reeves, leiðandi fræðimaður í málaflokki drengja og karlmanna (UK/USA) Collins Busuru, forstjóri Conservation Kenya (14:25 – 14:45) UNLOCKING THE CARE ECONOMY- Áhrif á hagvöxt, jöfnuð og félagslegt öryggi Ógreitt og vannýtt efnahagskerfi sem heldur samfélögum gangandi Þátttakendur: Blessing Oyeleye Adesiyan, stofnandi & forstjóri Caring Africa Lizzie Nkosi, öldungadeildarþingkona, EswatiniSen. Marilou McPhedran, öldungadeildarþingkona KanadaLaurinda Rainey, framkvæmdastjóri, JP Morgan ChaseStjórnandi: Nejla Lijas, CEO, Global Health Visions (14:45 – 15:05) CONFRONTING BIAS: TECH, AI & PLATFORMS Gervigreind, rangar upplýsingar og stafrænt lýðræði Ein brýnasta áskorun heimsins 2025–2030 Hvernig reglur, kerfi og stefna vernda réttindi og frelsi? Þátttakendur: Marja Ruotanen, Director General, Council of Europe Nathalie Bordes, Principal, Nathbor Marinika Tepic, þingkona Serbíu og formaður Freedom and Justice Parliamentary Group Adewunmi Emoruwa, COO, GatefieldStjórnandi: Amelie Baudot, CEO, International Fund for Public Interest Media (16:25 – 16:55) POWER, TOGETHER AWARDS Heimsþing kvenleiðtoga Jafnréttismál Mest lesið Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Innlent Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin Erlent Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú Innlent Mótefni við RSV muni draga verulega úr álagi og kostnaði Innlent Kínverjar menga mest en standa sig samt best Erlent Aðdragandinn að endinum hjá ríkislögreglustjóra Innlent „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Erlent Hótar að kæra BBC fyrir einn milljarð dala Erlent Héldu samverustund þar sem að tvö ár eru liðin Innlent Bjarga Gunnfaxa með því að flytja inn samskonar flugvél Innlent Fleiri fréttir Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – seinni dagur Mótefni við RSV muni draga verulega úr álagi og kostnaði Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Ágreiningur, slagsmál og líkamsárás Héldu samverustund þar sem að tvö ár eru liðin Aðdragandinn að endinum hjá ríkislögreglustjóra Bjarga Gunnfaxa með því að flytja inn samskonar flugvél Hvatningarverðlaun gegn einelti afhent á Laugarvatni Tekist á um afgreiðslu velferðarnefndar Dómsmálaráðherra verði að segja satt og rétt frá Leiðtogaprófkjör hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík Mælist nú ekki með eins jákvætt viðhorf til kvenleiðtoga Nýr lögreglustjóri fljótur að ákveða sig og nýir vextir hjá Arion Breytingar á húsaleigulögum samþykktar sem lög Arndís Soffía tekur við af Grími Strætisvagni ekið á leikskólastarfsmann og barn Farsæll ferill eða í meira lagi umdeildur? Skyggnst inn í Hegningarhúsið Enginn gleymir þessum degi fyrir tveimur árum Heldur fullum launum Sigríður Björk hverfur á braut og umboðsmaður vill endurskoða meðferðarheimilin Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Sigríður Björk segir af sér Ósammála lækni og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – fyrri dagur Rússar nýta samsæriskenningar til að réttlæta innrásina í Úkraínu Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Hálfur annar tími og þrjú ólík farartæki til að sækja slasaðan göngumann Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Sjá meira