Fyrri dagur Heimsþings kvenleiðtoga, Reykjavík Global Forum, fer fram í Hörpu í dag. Heimsþingið er vettvangur þar sem yfir fimm hundruð kvenleiðtogar frá öllum heimshornum ræða stöðu heimsmála, lýðræði, jafnrétti og leiðtogahlutverk kvenna á tímum mikilla breytinga.
Hægt verður að fylgjast með dagskránni í spilaranum að neðan.
Meðal þjóðþekktra gesta á þinginu í ár eru
Íslenskir kvenleiðtogar taka virkan þátt í opnunarviðburðum og pallborðum í dag og munu þær meðal annars ræða um lýðræði, frelsi, fyrirmyndir, jafnrétti kynjanna og einnig um stöðu karla og drengja, í samtali forseta Íslands og Gary Barker, framkvæmdastjóra Equimundo.
Dagskrá:
09.00 – 09.25 | Opnun: “POWER, TOGETHER FOR CHANGE”Introductory remarks and conversation with Icelandic Co-Hosts:Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir og Hanna Birna Kristjánsdóttir
09.25 – 09.45 | Democracy Challenged: Women Leaders Holding the Line● Dalia Grybauskaitė, Former President, Lithuania (2009-2019)● Mari Kiviniemi, Prime Minister, Finland (2010-2011)● Dr. Isata Mahoi, Minister of Gender and Children's Affairs, Sierra Leone● Chair: Melanne Verveer, Executive Director, Georgetown Institute for Women, Peace and Security, U.S. Ambassador-at-Large for Global Women's Issues (2009-2013)
09.50 – 10.05 | Fireside Chat: Leading with Hope Across GendersHalla Tómasdóttir, forseti Íslands og Gary Barker
13.50 – 14.05 | Lessons in LeadershipNicola Sturgeon fyrrverandi forsætisráðherra Skotlands og Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra Íslands
14.10 – 14.30 | The Reykjavik Index for Leadership 2025 (árleg viðhorfsrannsókn um viðhorf almennings til leiðtoga á heimsvísu).● Michelle Harrison, Global CEO, Verian● Ana Kreacic, Chief Knowledge Officer, Oliver Wyman, and COO, Oliver Wyman Forum● Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Member of Althingi, Iceland● Chair: Shaila Manyam, COO, World Federation of Direct Selling Associations
16.35 – 16.55 | 50 Years of Progress: Kvennafrí 1975Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Vigdís Hafliðadóttir, Silja Bára Ómarsdóttir, Rektor, University of Iceland