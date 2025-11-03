Tveir reyndir lögreglumenn hafa verið ákærðir fyrir brot í starfi. Formaður Landssambands lögreglumanna segir miður að málin séu komin á svo alvarlegt stig en þau komi honum verulega á óvart.
Lögreglukona á höfuðborgarsvæðinu er ákærð fyrir að hafa flett upp málum í upplýsingakerfi lögreglunnar, LÖKE, sem tengdust nákomnum vandamanni hennar. Hún er grunuð um að hafa skoðað upplýsingar um fólk og mál þeim tengd, án þess að uppflettingarnar tengdust starfi hennar og þannig misnotað sér stöðu sína. Hún opnaði sex mál og skoðaði 23 bókanir tengdar þeim.
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður konunnar, segir það ekki algengt að lögreglufólk sé ákært.
„Og það hefði ekki átt að gera það í þessu tilviki. En hér erum við og umbjóðandi minn neitar sök,“ segir Vilhjálmur.
Lögreglukonan, Aníta Rut Harðardóttir, hefur áður vakið mikla athygli í fjölmiðlum, þegar myndir birtust af henni með umdeilda fána á einkennisbúningi sínum. Þá var hún áminnt fyrir niðrandi ummæli um þolendur kynferðisbrota.
Mál annars lögreglufulltrúa sama embættis var einnig þingfest í dag. Sá er ákærður fyrir að hafa látið koma fyrir hlerunarbúnaði í bifreið manns sem var til rannsóknar, án dómsúrskurðar. Hann hafi hljóðritað það sem fram fór í bifreiðinni og brotið þannig gegn friðhelgi einkalífs eigandans.
Samkvæmt heimildum fréttastofu er fulltrúinn reyndur í svokölluðum skyggingum, rannsóknarúrræði sem felst í stöðugu eftirliti með ferðum þess sem grunaður er um brot. Arnar Kormákur Friðriksson, lögmaður mannsins, vildi ekki tjá sig um málið við fréttastofu en samkvæmt heimildum fréttastofu neitar lögreglufulltrúinn sök.
Fjölnir Sæmundsson, formaður Landssambands lögreglumanna, segir ákærurnar koma sér á óvart.
„Oft eru lögreglumenn kannski bara áminntir í starfi. Það er það ferli sem við teljum að dugi stundum til. En þetta kemur á óvart og mér þykir þetta leiðinlegt,“ segir Fjölnir.
Á síðustu árum hafa nokkrir lögreglumenn verið ákærðir fyrir uppflettingar í LÖKE.
„Þarna er held ég ákært vegna þess að þetta tengist einhverjum ættingja. Þetta er alls ekki fyrsta svona málið. Það hafa lögreglumenn gengist undir lögreglustjórasátt vegna þess að þeir hafa flett einhverjum upp í lögreglukerfinu sem þeir mega ekki. Þessi einstaklingur kýs að gera það ekki vegna þess að hún telur að hún hafi ekki brotið af sér,“ segir Fjölnir.