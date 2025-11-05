Stóra stærðfræðikeppnin hefur farið mun betur af stað en forsvarsmenn framtaksins þorðu að vona. Krakkar um allt land hafa svarað tugi þúsunda stærðfræðidæma. Fréttastofa kíkti í heimsókn í Ísaksskóla þar sem það var svo sannarlega leikur að læra.
Keppnin hófst í dag og fer þannig fram að krakkar efla stærðfræðikunnáttu sína með því að keppa í tölvuleik, svo virðist sem leikurinn hafi slegið í gegn en búið er að leysa hátt í 60 þúsund dæmi það sem af er degi.
Keppnin er á vegum Evolytes og Andvara farsældarhraðalls og stendur yfir næstu 40 daga. Um níu þúsund nemendur úr 149 skólum taka þátt í keppninni. Þrír bestu skólarnir frá verðlaun þegar keppninni lýkur loks. Eins og leikar standa leiðir Hvassaleitisskóli listann en þar hefur að meðaltali hver nemandi svarað 90 dæmum á fyrsta degi keppninnar.
Í Ísaksskóla voru krakkar límdir við skjáinn en samtal við þau og stofnendur Evolyte er hægt að sjá hér fyrir neðan.
„Evolytes er bara leikur sem gerir mann geðveikt frábæran í stærðfræði. Við leggjum af stað í alls konar skemmtileg ævintýri sem ein af fjórum sögupersónum sem við getum valið okkar að spila og kynnumst alls konar margslungnum og skemmtilegum dýrum. Þau elska að keppa í stærðfræði og ef við gefum þeim nóg að borða og leikum við þau þá stökkbreytast þau líka,“ sagði Sigurður Gunnar Magnússon, einn stofnenda Evolytes.
„Þau eru mjög æst í stærðfræði og við teljum þetta vera mjög jákvætt. Meira að segja erum við búin að sýna fram á það að þau sem hafa mjög neikvætt viðhorf fá áhuga á sex til tíu vikum,“ sagði Íris E. Gísladóttir, einn stofnenda Evolytes.
Framtakið hefur farið mun betur af stað en forsvarsmenn leiksins þorðu að vona.
„Þetta fór algjörlega fram úr okkar björtustu vonum. Þau eru búin að ná í fyrstu sameiginlegu verðlaunin sem að krakkar geta safnað fyrir og við héldum í fyrsta lagi að það gæti gerst á morgun. Það var pínu svona óðagot uppi á skrifstofu að reyna að bæta við. Við þurfum greinilega að hafa fleiri verðlaun fyrir þau, greinilega,“ sagði Íris.
Er leikur að læra?
„Svo sannarlega!“