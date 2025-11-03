Erlent

Myndar stjórn með fjar­hægri­flokkum

Atli Ísleifsson skrifar
Andrej Babis bauð sig fram til forseta árið 2023 en laut þá í lægra haldi fyrir herforingjanum Petr Pavel. Hann var forsætisráðherra á árunum 2017 til 2021.
Andrej Babis bauð sig fram til forseta árið 2023 en laut þá í lægra haldi fyrir herforingjanum Petr Pavel. Hann var forsætisráðherra á árunum 2017 til 2021. EPA

Tékkneski milljarðamæringurinn Andrej Babis og ANO-flokkur hans hafa myndað nýja ríkisstjórn með tveimur fjarhægriflokkum sem hafa barist gegn frekari Evrópusamvinnu.

Þingkosningar fóru fram í Tékklandi fyrir mánuði þar sem Babis og flokkur hans náðu flestum mönnum á þing. Í kosningabaráttunni talaði Babis gegn stefnu Evrópusambandsins í bæði loftslags- og innflytjendamálum.

Allt stefnir því í að hinn 71 árs gamli Babis verði forsætisráðherra landsins á ný en hann gegndi embættinu á árunum 2017 til 2021. Babis bauð sig fram til forseta árið 2023 en laut þá í lægra haldi fyrir herforingjanum Petr Pavel.

Í frétt Reuters segir að ný ríkisstjórn mun samanstanda af ANO-flokki Babis, Flokki ökumanna, sem hafa lýst yfir efasemdum í umræðum um loftslagsbreytingar, og SPD-flokknum sem hefur talað gegn bæði Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu. Saman eru flokkarnir með 108 þingmenn af tvö hundruð þingmönnum í neðri deild tékkneska þingsins.

Babis hefur áður sagt að hann vilji að ný ríkisstjórn verði búin að taka við fyrir miðjan desember þannig að hún geti samþykkt fjárlagafrumvarp næsta árs og að hann geti sótt leiðtogafund ESB í lok árs.

Væntanleg ríkisstjórn mun taka við stjórnartaumunum af mið-hægri stjórn Petr Fiala, fráfarandi forsætisráðherra, sem hefur lagt áherslu á að reyna að ná tökum á opinberum útgjöldum en hefur jafnframt stutt dyggilega við bakið á Úkraínumönnum í stríðinu við Rússa. Babis hefur heitið því að stöðva áætlun um að útvega Úkraínumönnum skotfæri sem tékknesk stjórnvöld hafa farið fyrir og sagt frekar vilja nýta fjármagnið heima fyrir.

Líklegt þykir að nýr leiðtogi Tékklands, það er Babis, muni nú bætast í hóp leiðtoga á borð við Viktor Orban í Ungverjalandi og Robert Fico í Slóvakíu sem muni grafa undan stuðningi við Úkraínu, en fyrrnefnd ríki hafa til að mynda haldið áfram kaupum á olíu frá Rússlandi þrátt fyrir andstöðu annarra Evrópuríkja.

Tékkland Innrás Rússa í Úkraínu Evrópusambandið

Tengdar fréttir

Skoðanabróðir Orbans og Fico vinnur kosningar í Tékklandi

Hægri-stjórnmálahreyfingarin ANO, undir forystu auðmannsins Andrejs Babis, fór með sigur í þingkosningunum í Tékklandi sem lauk síðdegis. ANO-hreyfing Babis hafði leitt í skoðanakönnunum og allt útlit er fyrir að hann felli hægri-miðju ríkisstjórn forsætisráðherrans Petr Fiala nokkuð örugglega.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið