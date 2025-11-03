Húsnæðismálin í brennidepli og Alvotech lækkar á mörkuðum Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 3. nóvember 2025 11:31 Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um tillögur ríkisstjórarinnar í húsnæðismálum sem kynntar voru á dögunum. Við ræðum við stjórnarformann Húseigendafélagsins sem telur hættu á því að áform um að draga úr skattaafslætti leigutekna muni bitna á leigjendunum sjálfum. Þá fjöllum við um líftæknifyrirtækið Alvotech sem tók dýfu á mörkuðum hér á landi og í Svíþjóð í morgun eftir að í ljós kom að fyrirtækið fengi ekki leyfi fyrir markaðsetningu á hliðstæðulyfi í Bandaríkjunum sem hefur verið í undirbúningi lengi. Að auki verður rætt við þingmann sem stendur að tillögu þar á bæ sem miðar að því að leyfa undir ákveðnum kringumstæðum veiðar á álft, gæsum og helsingjum sem eyðileggja uppskeruna fyrir bændum hér á landi. Í sportpakka dagsins verður svo fjallað um ráðningu Hermanns Hreiðarssonar til Vals sem tilkynnt var um í gærkvöldi en skiptar skoðanir eru sagðar um ráðninguna. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Grunaður um að nauðga konu þrisvar sömu nóttina Innlent Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Innlent Segir Bandaríkin ekki geta ráðist inn Erlent „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Innlent Bandarískir erindrekar hótuðu evrópskum kollegum sínum Erlent „Aldrei fyrirgefanlegt þegar það er farið svona með opinbert fé“ Innlent Vilja rýmri reglur um veiðar fjögurra fuglategunda Innlent Þúsundir hafi orðið af milljónum Innlent Uppsagnir hjá Morgunblaðinu Viðskipti innlent Mamdani mælist með gott forskot degi fyrir kosningar Erlent Fleiri fréttir Álftin fæli bændur frá kornrækt Íslenskir unglingar veðja næst mest í Evrópu Húsnæðismálin í brennidepli og Alvotech lækkar á mörkuðum Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Viðreisn stillir upp á lista í Mosfellsbæ Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra tekur upp nýtt nafn Foreldrar langveikra barna einangruð og endi jafnvel sem öryrkjar Vilja rýmri reglur um veiðar fjögurra fuglategunda Tvö pör handtekin og afskipti höfð af tvímenningum Grunaður um að nauðga konu þrisvar sömu nóttina „Aldrei fyrirgefanlegt þegar það er farið svona með opinbert fé“ Hjóluðu 1300 kílómetra meðfram Dóná með börnum sínum „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Kynlífsverkafólk í Norræna húsinu og tölvuspilandi eldri borgarar Moskítóflugan lifði kuldakastið af „Þorsti í auglýsingafé er talsverður hjá Ríkisútvarpinu“ Hætta á að ákveðnir staðir þrífist ekki Velunnarar hefja söfnun fyrir ekkju Hjörleifs Þúsundir hafi orðið af milljónum Hundrað þúsund færri kindur í dag en fyrir tíu árum Dökk mynd í byggingariðnaði, umsvif RÚV og fækkun fjár Losun gróðurhúsalofttegunda jókst í Reykjavík Húsnæðismálin og staða Ríkisútvarpsins Ölvaður undir stýri með börn í bílnum Kosningahugur í eigendum frístundahúsa Keypti stól í Góða hirðinum sem reyndist fágætur gripur Getur gervigreindarsmjaður leitt til gervigreindargeðrofs? Söguleg óvissa á fasteignamarkaði og meðvirk gervigreind Óttast að námsbraut verði undir verði af frumvarpinu Kostnaður við stjórnsýslu borgarinnar mun hærri en landsmeðaltalið Sjá meira