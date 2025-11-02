Kristian Nökkvi Hlynsson skoraði mark síns liðs þegar Twente gerði 1-1 jafntefli á útivelli á móti Groningen í dag í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Kristian kom Twente í 1-0 á 47. mínútu með skoti af stuttu færi eftir undirbúning Mats Rots.
Þeir voru ekki lengi yfir því Groningen fékk vítaspyrnu á 54. mínútu og úr henni jafnaði Stije Resink. Það reyndist vera síðasta mark leiksins.
Brynjólfur Willumsson varð að sætta sig við að vera á varamannabekknum hjá Groningen í dag en hann hefur ekki skorað síðan í lok ágúst og er að koma til baka eftir meiðsli.
Brynjólfur kom inn á sem varamaður þegar nítján mínútur voru til leiksloka. Fimm mínútum síðar fór Kristian af velli.
Kristian var að skora í öðrum leiknum í röð því hann skoraði einnig á móti sínum gömlu félögum í Ajax um síðustu helgi.
Kristian er þar með kominn með þrjú mörk og tvær stoðsendingar í ellefu deildarleikjum með Twente á leiktíðinni.
Groningen er í fimmta sæti með 19 stig en Twente er í áttunda sætinu með 15 stig.