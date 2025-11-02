Hjóluðu 1300 kílómetra meðfram Dóná með börnum sínum Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 2. nóvember 2025 20:05 Hjólafjölskyldan í Hveragerði, Sólveig Dröfn og Einar með börunum sínum þremur eða þeim Örvari Þór, Andrési og Unndísi Evu. Að sjálfsögðu eru allir með hjálma eins og alltaf þegar fjölskyldan er úti að hjóla. Magnús Hlynur Hreiðarsson Fjölskyldu í Hveragerði finnst fátt skemmtilegra en að fara saman út að hjóla og ekki síst í útlöndum. Fjölskyldan er nýkomin heim úr hjólaferð meðfram Dóná, næst lengstu á í Evrópu en í ferðinni voru hjólaðir um þrettán hundruð kílómetrar og fjölskyldan gisti átján nætur í tjaldi. Þessi flotta fjölskylda hefur hjólað saman víða erlendis og alltaf haft jafn gaman að því að heimsækja ólík lönd og að upplifa náttúruna og umhverfið í hverju landi. Þau eru ný komin heim eftir eina slíka ferð. „Heyrðu, við skelltum okkur í hjólaferð meðfram ánni Dóná og byrjuðum í Þýskalandi og enduðum í Búdapest, um 1300 kílómetrar,“ segir Sólveig Dröfn Andrésdóttir, hjólagarpur og sjúkraþjálfari í Hveragerði og bætir við. „Það gekk bara mjög vel, við vorum 23 daga“. „Þetta er bara alveg frábær upplifun og skilur mikið eftir sig, góðar minningar,“ segir Einar Þorfinnsson, hjólagarpur í Hveragerði og lögreglumaður. Sólveig Dröfn og Einar, sem eru mjög dugleg að fara með börnin sín í allskonar hjólaferðir í útlöndum. Magnús Hlynur Hreiðarsson En er fjölskyldan á rafmagnshjólum eða bara þessum hefðbundnu hjólum? „Gamaldags, já það er bara þetta hefðbundna. Það er líka auðveldara því þá þarf maður ekki að leita af hleðslustöð svo sem. Engin hleðslukvíði og maður þjálfar líkamann og sál í leiðinni“, segir Sólveig Dröfn. Og þið voruð með öll börnin ykkar með, hvernig gekk það? „Bara mjög vel, þau bara hjálpuðu okkur að halda dampi og gleðinni . Já, þau stóðu sig bara mjög vel og komin reynsla á að það gangi vel, það var ekkert vesen,“ sögðu Einar og Sólveig Dröfn. Fjölskyldan hefur farið í nokkrar fleiri hjólaferðir til útlanda, meðal annar meðfram ánni Rín 2023 og svo hjóluðu þau í Danmörku 2024. Og þau eru nú þegar farin að plana hjólaferð á næsta ár en það er þó ekki alveg ákveðið hvert verður hjólað þá. Og börnunum þeirra hjóna þykir alltaf mjög gaman að fara með foreldrum sínum í hjólaferðir en þau heita Örvar Þór, sem er 11 ára, Andrés Einar, sem er 7 ára og Unndís Eva, sem er 4 ára. Unndís Eva, fjögurra ára er alltaf á hjólinu með mömmu sinni og gengur það mjög vel.Magnús Hlynur Hreiðarsson Hveragerði Börn og uppeldi Mest lesið Þúsundir hafi orðið af milljónum Innlent Moskítóflugan lifði kuldakastið af Innlent Allt í loft upp í Færeyjum vegna Suðureyjarganga Erlent Annar hinna handteknu látinn laus: „Drepið mig, drepið mig, drepið mig“ Erlent Velunnarar hefja söfnun fyrir ekkju Hjörleifs Innlent „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Innlent Andrew sviptur síðustu hernaðartigninni Erlent Hætta á að ákveðnir staðir þrífist ekki Innlent Níu í lífshættu eftir stunguárásina Erlent Keypti stól í Góða hirðinum sem reyndist fágætur gripur Innlent Fleiri fréttir Hjóluðu 1300 kílómetra meðfram Dóná með börnum sínum „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Kynlífsverkafólk í Norræna húsinu og tölvuspilandi eldri borgarar Moskítóflugan lifði kuldakastið af „Þorsti í auglýsingafé er talsverður hjá Ríkisútvarpinu“ Hætta á að ákveðnir staðir þrífist ekki Velunnarar hefja söfnun fyrir ekkju Hjörleifs Þúsundir hafi orðið af milljónum Hundrað þúsund færri kindur í dag en fyrir tíu árum Dökk mynd í byggingariðnaði, umsvif RÚV og fækkun fjár Losun gróðurhúsalofttegunda jókst í Reykjavík Húsnæðismálin og staða Ríkisútvarpsins Ölvaður undir stýri með börn í bílnum Kosningahugur í eigendum frístundahúsa Keypti stól í Góða hirðinum sem reyndist fágætur gripur Getur gervigreindarsmjaður leitt til gervigreindargeðrofs? Söguleg óvissa á fasteignamarkaði og meðvirk gervigreind Óttast að námsbraut verði undir verði af frumvarpinu Kostnaður við stjórnsýslu borgarinnar mun hærri en landsmeðaltalið Tveir fá heilablóðfall á hverjum degi á Íslandi Breytingar sem litlu breyta og mokstursmenn þakka veðurguðunum Líta eigi á eignir landsbyggðafólks í Reykjavík sem sumarbústaði Sendi síðasta bréfið degi áður en fellibylurinn gekk yfir Borgin tekur út framkvæmdir við Vesturbæjarlaug Nokkrar milljónir horfnar á örfáum vikum Tilkynnt um bíl fullan af flugeldum Valhöll auglýst til sölu Rændur fyrir utan Costco um hábjartan dag Handtóku menn á tvítugsaldri vegna stórfelldrar fölsunar rafrænna skilríkja „Þetta er búið að ræna okkur innri ró“ Sjá meira