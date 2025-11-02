Hundrað þúsund færri kindur í dag en fyrir tíu árum Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 2. nóvember 2025 13:05 Íslensku sauðkindinni á Íslandi hefur fækkað um 100 þúsund á síðustu 10 árum. Magnús Hlynur Hreiðarsson Íslensku sauðkindinni hefur fækkað um hundrað þúsund á síðustu tíu árum og líst formanni stjórnar sauðfjárbænda ekkert á stöðuna og segir nauðsynlegt að fjölga kindum aftur af miklum krafti í landinu. Sauðfé fækkar og fækkar í landinu enda hafa margir sauðfjárbændur hætt í búskap síðustu ár og snúið sér af einhverju öðru vegna lélegrar afkomu í greininni. Íslenska sauðkindin hefur verið undirstaða búskapar og lífsafkomu Íslendinga í meira en þúsund ár. Eyjólfur Ingvi Bjarnason, er formaður búgreinadeildar sauðfjárbænda hjá Bændasamtökunum og býr í Ásgarði í Dölum. „Það hefur fækkað fé og það vantar innspýtingu, það vantar fólk í atvinnugreinina. Það er líka bara þannig að vaxtastigið í landinu er þannig að fólk er ekkert að stökkva til til að fara í þessa atvinnugrein í dag. En þetta er skemmtileg atvinnugrein, það er gaman að vera sauðfjárbóndi,” segir Eyjólfur. Eyjólfur Ingvi Bjarnason, sem er formaður búgreinadeildar sauðfjárbænda hjá Bændasamtökunum.Magnús Hlynur Hreiðarsson Hann segir að sauðkindinni hafi fækkað ótrúlega mikið á síðustu tíu árum. „Ég vil bara sjá sama fjárfjölda og fyrir 10 árum, eða um 450 þúsund vetrarfóðraðar kindur. Í dag erum við með rétt um 350 þúsund vetrarfóðraðar kindur,” segir Eyjólfur. Fallegt lamb.Magnús Hlynur Hreiðarsson Þannig að það vantar 100 þúsund? „Já það vantar 100 þúsund, það hefur fækkað um 100 þúsund á síðustu 10 árum. Það er mjög mikið. Við viljum fara aftur á þann stað þar sem eru fleiri kindur en fólk á Íslandi,” segir Eyjólfur. Mynd úr Hrunaréttum í uppsveitum Árnessýslu.Magnús Hlynur Hreiðarsson Landbúnaður Sauðfé Mest lesið Allt í loft upp í Færeyjum vegna Suðureyjarganga Erlent Níu í lífshættu eftir stunguárásina Erlent Segir hernum að undirbúa árás á Nígeríu Erlent Keypti stól í Góða hirðinum sem reyndist fágætur gripur Innlent Nokkrar milljónir horfnar á örfáum vikum Innlent Ölvaður undir stýri með börn í bílnum Innlent Stúlka fannst á lífi í kassa í órafjarlægð frá heimili sínu Erlent Drónaumferð við herstöð í Belgíu Erlent Fjórir útskrifaðir af spítala en tveir enn í lífshættu Erlent Margir sagðir særðir eftir árás í Cambridge-skíri Erlent Fleiri fréttir Hundrað þúsund færri kindur í dag en fyrir tíu árum Dökk mynd í byggingariðnaði, umsvif RÚV og fækkun fjár Losun gróðurhúsalofttegunda jókst í Reykjavík Húsnæðismálin og staða Ríkisútvarpsins Ölvaður undir stýri með börn í bílnum Kosningahugur í eigendum frístundahúsa Keypti stól í Góða hirðinum sem reyndist fágætur gripur Getur gervigreindarsmjaður leitt til gervigreindargeðrofs? Söguleg óvissa á fasteignamarkaði og meðvirk gervigreind Óttast að námsbraut verði undir verði af frumvarpinu Kostnaður við stjórnsýslu borgarinnar mun hærri en landsmeðaltalið Tveir fá heilablóðfall á hverjum degi á Íslandi Breytingar sem litlu breyta og mokstursmenn þakka veðurguðunum Líta eigi á eignir landsbyggðafólks í Reykjavík sem sumarbústaði Sendi síðasta bréfið degi áður en fellibylurinn gekk yfir Borgin tekur út framkvæmdir við Vesturbæjarlaug Nokkrar milljónir horfnar á örfáum vikum Tilkynnt um bíl fullan af flugeldum Valhöll auglýst til sölu Rændur fyrir utan Costco um hábjartan dag Handtóku menn á tvítugsaldri vegna stórfelldrar fölsunar rafrænna skilríkja „Þetta er búið að ræna okkur innri ró“ Reiði meðal lögreglumanna Lögreglan vill ná tali af þessu fólki Lögreglustjóri situr sem fastast og spáin gerir krökkunum grikk Vonast til að geta bjargað föstum hnúfubak í fyrramálið Fagnar komu Dags um borð í evrubátinn Nær öllu innanlandsflugi aflýst Kúgaðist og öskurgrét yfir lýsingum sonarins Seðlabankinn rýmkar lánþegaskilyrði Sjá meira