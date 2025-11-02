Inter Miami og Nashville SC þurfa að spila hreinan úrslitaleik um sæti í annarri umferð úrslitakeppni bandarísku MLS-deildarinnar í fótbolta.
Þrumumark Lionel Messi seint í leiknum í nótt dugði ekki til þar sem Nashville vann 2-1 heimasigur á Inter Miami og knúði þar með fram oddaleik
Messi skoraði tvö mörk þegar Miami vann auðveldan 3-1 sigur í fyrsta leiknum fyrir átta dögum síðan, en sagan var önnur mestallan leikinn í Nashville. Mörk í fyrri hálfleik frá Sam Surridge og Josh Bauer færðu heimamönnum sigur.
Liðin mætast nú aftur eftir viku í Fort Lauderdale í Flórída og keppa þar um sæti í undanúrslitum Austurdeildarinnar.
Miami þarf þar að forðast endurtekningu á úrslitakeppninni frá því í fyrra, þegar það vann Atlanta United í fyrsta leik en tapaði næstu tveimur og féll úr leik í fyrstu umferð.
Þrátt fyrir komu Messi, ásamt fyrrum Barcelona-stjörnunum Luis Suárez, Sergio Busquets og Jordi Alba, hefur Miami enn ekki komist áfram úr fyrstu umferð úrslitakeppninnar í sögu sinni í MLS-deildinni.
Messi hafði skorað sjö mörk í síðustu þremur leikjum sínum, fimm þeirra gegn Nashville, og þrátt fyrir rólegan leik miðað við hans mælikvarða sýndi argentínska stjarnan samt snilldartakta.
Þegar Messi fékk í fyrsta sinn smá pláss í kringum vítateiginn þrumaði hann vinstri fótar skoti hátt upp í marknet Nashville-liðsins frá vítateigsboganum. Þetta skapaði spennu síðustu mínúturnar, en Nashville hélt út.
