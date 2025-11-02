Eins og á gamlárskvöldi á Íslandi inni á leikvanginum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. nóvember 2025 08:32 Þessi flugeldasýning var í boði stuðningsmanna argentínska fótboltafélagsins Racing Club fyrir mikilvægan leik gegn Flamengo í undanúrslitum Copa Libertadores. EPA/Luciano Gonzalez Stuðningsmenn argentínska fótboltafélagsins Racing Club buðu upp á ótrúlega flugeldasýningu fyrir afar mikilvægan leik gegn Flamengo í undanúrslitum Suður-Ameríkubikars félagsliða, Copa Libertadores. Það er ljóst á öllu að argentínska félagið státar af ástríðufullum stuðningsmannahópi en það er líka hægt að ímynda sér sektina hjá Knattspyrnusambandi Evrópu ef þetta kæmi fyrir í Evrópuleik. Þegar leikmenn liðanna voru á leið út úr búningsklefanum ákváðu aðdáendur Racing að búa til magnað andrúmsloft. Þeir stóðu fyrir ótrúlegri flugeldasýningu þar sem fjölda flugelda var skotið upp í loftið. Það var nánast eins og hver einasti aðdáandi Racing hefði skotið upp sínum eigin flugeldi til að skapa magnaða sjónræna upplifun á himninum. Ástandið inni á Estadio Presidente Perón, heimavelli Racing Club de Avellaneda, var fyrir vikið eins og á gamlárskvöldi á Íslandi inni á leikvanginum en völlurinn tekur 55 þúsund manns. Þrátt fyrir þessa frábæru frammistöðu aðdáenda Racing gerði lið þeirra markalaust jafntefli og Flamengo komst áfram í úrslitaleik Copa Libertadores. Það má sjá sýninguna hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) Argentína Mest lesið Kærastan tók eftir því að eitthvað var að Handbolti Sjáðu brot af því besta úr enska boltanum í dag Fótbolti Ótrúleg varnartölfræði Arsenal í október Fótbolti „Gott að við gátum verið liðið sem kláraði þetta“ Körfubolti Dagskráin í dag: Enski boltinn og margt fleira Sport Erfitt kvöld fyrir Ármann og Tindastól Körfubolti Juventus landaði sigri í fyrsta leik Spalletti Fótbolti Liverpool loks á sigurbraut á ný Enski boltinn Tvöföld tvenna Tryggva í tæpu tapi Körfubolti Eins og á gamlárskvöldi á Íslandi inni á leikvanginum Fótbolti Fleiri fréttir Eins og á gamlárskvöldi á Íslandi inni á leikvanginum Ótrúleg varnartölfræði Arsenal í október Sjáðu brot af því besta úr enska boltanum í dag Juventus landaði sigri í fyrsta leik Spalletti Liverpool loks á sigurbraut á ný Valencia engin fyrirstaða fyrir Real Madrid Lánleysi Úlfanna algjört og Palace aftur á sigurbraut Pedro afgreiddi Tottenham Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum Emelía innsiglaði sigurinn og liðið á toppnum Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“ Glódís Perla og félagar létu ekki áfall í byrjun stoppa sig Amad bjargaði stigi fyrir United Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Diljá norskur meistari með Brann Alexandra skoraði en hræðilegur fyrri hálfleikur eyðilagði allt Pablo og Óskar Örn inn í þjálfarateymi Hauka Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð Fyrrum þjálfari ársins notaði gervigreindina til að hjálpa sér „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ FH-ingar kveðja Kjartan Henry Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ 149 tyrkneskir dómarar í bann vegna veðmála Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Harma rasíska og transfóbíska grein liðsfélaga Sveindísar Kóngarnir í Færeyjum: Töpuðu ekki leik allt tímabilið Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sandra hélt áfram að fagna eftir landsleikina Sjá meira