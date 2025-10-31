Þau sóttu um stöðu forstöðumanns Stafrænnar heilsu Atli Ísleifsson skrifar 31. október 2025 14:39 Alma Möller heilbrigðisráðherra mun skipa í embættið. Vísir/Einar Tuttugu og þrór sóttu um embætti forstöðumanns Stafrænnar heilsu- þróunar- og þjónustumiðstöðvar, sem heilbrigðisráðuneytið auglýsti laust til umsóknar fyrr í mánuðinum. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að miðstöðin verði sett á fót í byrjun næsta árs. „Starfseiningin verður hluti af heilbrigðisráðuneytinu og mun heyra undir yfirstjórn ráðuneytisstjóra. Hlutverk hennar verður að samhæfa öll stafræn verkefni í heilbrigðisþjónustu og tryggja yfirsýn. Einnig að styðja við nýsköpun og þar með aðkomu einkaaðila. Til að byrja með munu verkefni Stafrænnar heilsu lúta að innviðum sjúkraskráa, upplýsingaöryggi, stöðlum og nýsköpun. Embættið var auglýst laust til umsóknar 10. október og rann umsóknarfrestur út 27. október síðastliðinn. Skipuð hefur verið sérstök þriggja manna hæfnisnefnd til að meta hæfni umsækjenda, á grundvelli laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, sbr. gr. 39 b. Formaður hæfnisnefndarinnar er Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir mannauðssérfræðingur hjá Auki. Aðrir nefndarmenn eru Anna María Urbancic, skrifstofustjóri í atvinnuvegaráðuneytinu og Sigrún Helga Lund, prófessor við Háskóla Íslands. Starfsmaður nefndarinnar er Fríða Björg Leifsdóttir, verkefnastjóri í heilbrigðisráðuneytinu,“ segir í tilkynningunni. Nöfn umsækjenda og starfsheiti: Adeline Tracz, teymisstjóri Anna Sigríður Islind, prófessor Arnar Freyr Reynisson, framkvæmdastjóri Árni Þorgrímur Kristjánsson, rannsóknarstofustjóri Björg Theódórsdóttir, forstöðumaður Elísabet Halldórsdóttir, viðskiptafræðingur Emil Harðarson, doktorsnemi Erla Dögg Ragnarsdóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur Freyr Hólm Ketilsson, stofnandi heilsutækniklasans Gunnar Guðnason Gunnar Örn Einarsson, svæðisstjóri Harpa Hrund Albertsdóttir, sérfræðingur Heiða Dóra Jónsdóttir, stafrænn vörustjóri Hrafn Ingvarsson, framkvæmdastjóri Illugi Torfason Hjaltalín, doktorsnemi Ingi Steinar Ingason, sviðsstjóri Jón Haukur Baldvinsson, svæðisstjóri Katrín Hera Gústafsdóttir, gagnastjóri Kristján Eldjárn Kristjánsson, ráðgjafi Ólafur Aðalsteinsson, ráðgjafi Sherry Ruth Espino Buot, þjónustufulltrúi Sigurður Þórarinsson, tækni- og nýsköpunarstjóri Svava María Atladóttir, sérfræðingur Heilbrigðismál Vistaskipti Stafræn þróun Mest lesið Telur að of mikil saltnotkun geri moksturinn enn erfiðari Innlent Orðin hæsta kirkja í heimi Erlent Segja ríkislögreglustjóra þurfa að taka til hjá sér Innlent Andrés ekki lengur prins og látinn yfirgefa heimili sitt Erlent „Því miður er verklagið þannig“ Innlent Langt í frá að málinu sé lokið Innlent Ökumaður stöðvaður með snjófargan á framrúðunni Innlent Farþegagjald ólögmætt og höfnin skuldar tugi milljóna Innlent Hringvegurinn opinn á ný Innlent Reyndu að fá flugmann Maduros til að aðstoða við handtöku hans Erlent Fleiri fréttir Ástandið verði gjörbreytt í fyrramálið Íhugar ekki stöðu sína Þau sóttu um stöðu forstöðumanns Stafrænnar heilsu Hefði aldrei giskað á uppsagnir á hennar deild Svarar ekki beinum orðum hvort Sigríður Björk njóti trausts Langt í frá að málinu sé lokið Mest ánægja starfsfólks í sveitarfélögum á Suðurlandi Strætó enn á eftir áætlun en opnun hringvegarins í vinnslu Innanlandsflugi aflýst vegna veðurs Ríkislögreglustjóra sagt að endurskoða reksturinn og allt á floti í hlákunni Farþegagjald ólögmætt og höfnin skuldar tugi milljóna Bein útsending: Langvinn einkenni Covid Segja ríkislögreglustjóra þurfa að taka til hjá sér Telur að of mikil saltnotkun geri moksturinn enn erfiðari Hringvegurinn opinn á ný Ökumaður stöðvaður með snjófargan á framrúðunni „Því miður er verklagið þannig“ Opnun Brákarborgar frestað enn á ný Ögmundur Ísak ráðinn til þingflokks Sjálfstæðisflokksins Viðbrögð hjólreiðamannsins að einhverju leyti skiljanleg Fjárhagsstaðan alvarleg og tímabundin ráðning ráðgjafans ekki endurnýjuð Formannskosningu Pírata frestað Fastur heima í þrjá daga út af engum mokstri Þurfa mögulega að fresta formannskosningu vegna formgalla Flughálka í kortunum, breytingar hjá bönkunum og formaður Pírata Reyna að lokka íslenska lækna heim Óvenjulegir smáskjálftar reyndust sprengingar Ein hinna reknu segir konunum kastað fyrir ljónin Guðmundur fetar í fótspor Sivjar Fylgjast með smáskjálftum við Bláa lónið Sjá meira