Ögmundur Ísak ráðinn til þingflokks Sjálfstæðisflokksins Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 30. október 2025 21:53 Ögmundur Ísak hefur verið ráðinn til þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Aðsend Ögmundur Ísak Ögmundsson hefur verið ráðinn starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Hann hefur starfað á sviði miðlunar, síðustu ár hjá Nóa Siríus en samhliða því sinnt trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Talsverðar breytingar hafa orðið á mannauði Sjálfstæðisflokksin sundanfarið. Nýr framkvæmdastjóri og nýr fjármálastjóri tóku nýverið við störfum í Valhöll. Þar að auki var tveimur starfsmönnum þingflokksins sagt upp og sá þriðji sagði sjálfur upp. Ögmundur Ísak er með meistaragráðu í markaðsfræði og bakkalárgráðu í miðlun og almannatengslum frá Háskólanum á Bifröst. Hann hefur síðustu ár starfað hjá Nóa Siríus og sinnt þar margvíslegum störfum, lengst af í markaðsdeild fyrirtækisins. Hann situr í stjórn Varðar, fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaga í Reykjavík, og hefur sinnt trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæðisflokkinn „Ég er gríðarlega spenntur að takast á við þau krefjandi verkefni sem fram undan eru með öflugum þingflokki Sjálfstæðisflokksins og fá tækifæri til að leggja mitt af mörkum,“ segir Ögmundur Ísak sem mun hefja störf í byrjun nóvember. „Ég er mjög ánægður að fá Ögmund Ísak til liðs við okkar sterka hóp en reynsla hans og þekking mun nýtast okkur mjög vel. Ég hlakka til samstarfsins og býð hann innilega velkominn til starfa,“ segir Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Vistaskipti Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið „Þetta verður allt saman stórvarasamt í fyrramálið“ Veður Spyr hvort ökumenn myndu keyra á gangandi á götunni Innlent Myndskeiðið segi ekki alla söguna Innlent Ein hinna reknu segir konunum kastað fyrir ljónin Innlent „Auðvitað slær þetta mig ekki vel“ Innlent Fastur heima í þrjá daga út af engum mokstri Innlent Kallar Biden ljótan að utan sem innan og vill hann í fangelsi Erlent Svipt barnabótunum vegna flugmiðakaupa Erlent „Fyrstu þrjú árin sem ég var veik voru algjört helvíti“ Innlent Útlit fyrir nauman sigur frjálslyndra og fyrsta samkynheigða forsætisráðherra landsins Erlent Fleiri fréttir Opnun Brákarborgar frestað enn á ný Ögmundur Ísak ráðinn til þingflokks Sjálfstæðisflokksins Viðbrögð hjólreiðamannsins að einhverju leyti skiljanleg Fjárhagsstaðan alvarleg hjá ríkislögreglustjóra Formannskosningu Pírata frestað Fastur heima í þrjá daga út af engum mokstri Þurfa mögulega að fresta formannskosningu vegna formgalla Flughálka í kortunum, breytingar hjá bönkunum og formaður Pírata Reyna að lokka íslenska lækna heim Óvenjulegir smáskjálftar reyndust sprengingar Ein hinna reknu segir konunum kastað fyrir ljónin Fylgjast með smáskjálftum við Bláa lónið Kirkjuþing skorar á stjórnvöld að hækka sóknargjald Ósammála ráðherra um að atkvæðajafnvægi sé mannréttindamál Ungir innflytjendur á Íslandi ekki jafn jaðarsettir og í Svíþjóð Leita til UNESCO vegna Vonarskarðs og kæra kynjahalla Aukin verðbólga áhyggjuefni og asahláka í kortunum Spyr hvort ökumenn myndu keyra á gangandi á götunni Séra Flosi Magnússon fallinn frá Að jafnaði tilkynnt um tólf kynferðisbrot í hverri viku Var ofurölvi þegar hann hljóp yfir Reykjanesbraut „Auðvitað slær þetta mig ekki vel“ Fundi slitið án árangurs og nýr ekki boðaður „Fyrstu þrjú árin sem ég var veik voru algjört helvíti“ Vill sjá byggingakrana í Úlfarsárdal á næsta ári Reikna með flughálum vegum Fagnar aðgerðum en telur húsnæðispakkann „fremur rýran“ Úrskurðarnefnd klofin en framkvæmdaleyfi stendur Engar uppsagnir í farvatninu Þrír handteknir á stolnum bíl og dýnur teknar ófrjálsri hendi Sjá meira