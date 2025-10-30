Bað alla nema þjálfarann afsökunar Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 30. október 2025 07:00 Það voru læti eftir leik Real Madríd og Barcelona. Alberto Gardin/Getty Images Vinícius Júnior hefur beðið stuðningsfólk Real Madríd afsökunar eftir frekjukast sitt þegar hann var tekinn af velli gegn Barcelona á dögunum. Raunar hefur hann beðið nær alla aðra en Xabi Alonso, þjálfara Real, afsökunar. Vængmaðurinn missti hausinn algjörlega þegar hann var tekinn af velli í 2-1 sigri Real á Barcelona í uppgjöri toppliða La Liga, efstu deild spænska fótboltans. Í kjölfarið fóru ýmsar sögur á kreik að Brasilíumaðurinn myndi heimta að vera seldur þegar félagaskiptaglugginn opnar á nýju ári. „Í dag vil ég biðja alla Madridistas afsökunar á hegðun minni þegar ég var tekinn af velli í Clásico,“ sagði Viní Jr. á X-síðu sinni, áður Twitter. „Líkt og ég gerði í persónu á æfingu í dag vil ég biðja liðsfélaga mína, félagið og forsetann afsökunar.“ „Þar sem ég vil vinna og hjálpa liði mínu þá blossar ástríðan einstaka sinnum upp án þess að ég fái hana stöðvað. Keppnisskap mitt kemur frá ást minni á félaginu og öllu því sem það stendur fyrir.“ Hinn 25 ára gamli leikmaður kom frá Flamengo í heimalandi sínu til Madrídar árið 2018. Alls hefur hann skorað 111 mörk í 335 leikjum og unnið bæði La Liga sem og Meistaradeild Evrópu. Fótbolti Spænski boltinn Mest lesið Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn „Mjög sáttur með samninginn“ Íslenski boltinn Magnús Már í viðræðum við HK Íslenski boltinn Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Rekinn fyrir ummæli sín um krabbameinssjúka handboltagoðsögn Handbolti „Hann ætti bara að skrifa afsökunarbiblíuna“ Körfubolti Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Enski boltinn Albert og Mikael Egill í vondum málum á Ítalíu Fótbolti „Við tókum bara þá ákvörðun að fara í Svanavatnið“ Fótbolti Fleiri fréttir Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Bað alla nema þjálfarann afsökunar Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Ísak Bergmann lagði upp gegn Bayern „Við tókum bara þá ákvörðun að fara í Svanavatnið“ Albert og Mikael Egill í vondum málum á Ítalíu Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool „Eitthvað sem ég mun aldrei gleyma“ Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Viktor Bjarki skoraði og lagði upp í fyrsta byrjunarliðsleiknum Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Pedri gæti verið frá keppni til langs tíma Arteta fyrstur stjóranna á fætur Þorsteinn breytir engu á milli leikja Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Formenn sambandanna hjálpuðu við að moka völlinn Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Stuðningsmaður RB Leipzig lést á bikarleiknum í gærkvöldi Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Sjá meira