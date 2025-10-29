Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. október 2025 11:00 Vinicius Junior var mjög ósáttur eftir að Xabi Alonso tók hann af velli í leik Real Madrid og Barcelona. Getty/Alberto Gardin Real Madrid mun ekki refsa eða setja brasilíska knattspyrnumanninn Vinícius Júnior í leikbann vegna öfgafullra viðbragða og leiðinda leikmannsins eftir að honum var skipt út af í EL Clásico-leiknum á móti Barcelona á sunnudaginn. Brasilíski landsliðsmaðurinn var mjög reiður eftir ákvörðun Xabi Alonso þjálfara um að taka hann út af velli á 72. mínútu. Brassanum Rodrygo var skipt inn á fyrir hann. Real Madrid vann leikinn 2-1. 🇧🇷 Vinicius Jr when he was subbed off against Barcelona: "IT'S ALWAYS ME. I'M GOING TO LEAVE THE TEAM, IT'S BETTER THAT I GO." 😱🇪🇸 Xabi Alonso: "Come on, Vini, that's enough now."✍️ @DAZN_ES pic.twitter.com/8sP12kwomb— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 27, 2025 Vinícius strunsaði í framhaldinu af vellinum og niður leikmannagöngin áður en hann sneri aftur á bekkinn. Hann var mættur aftur þangað til að taka þátt í átökum við leikmenn Barça við lokaflautið. Vinícius fékk gult spjald fyrir það. Miklar vangaveltur hafa verið uppi um samband Alonso og Vinícius eftir atvikið en búist er við að þeir muni ræða saman þegar leikmenn Real Madrid snúa aftur til æfinga í dag. Þótt félagið hafi valið það að refsa ekki Vinícius fyrir atvikið er Alonso þjálfara frjáls að taka þær ákvarðanir sem hann vill. Viðræður um nýjan samning við stjörnuframherjann hafa ekki borið árangur undanfarna mánuði en núverandi samningur hans rennur út árið 2027. Je comprends totalement la réaction de Vinicius de se frustrer.Ça fait un petit moment qu’il reprend confiance et retrouve son niveau et tu le sors tout le temps.J’aime pas le traitement que Xabi Alonso porte envers Vinicius. pic.twitter.com/f4ePecq1CO— Kenpachi (@Kenpachi1070) October 26, 2025 Spænski boltinn Mest lesið Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti Epicbet sýni handboltann í leyfisleysi: „Enda ólöglegar síður“ Handbolti Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Enski boltinn Óskar Hrafn fer ekki fet Íslenski boltinn Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Fótbolti Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Fótbolti Barnabarn Donalds Trump keppir á LPGA-mótaröðinni Golf Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Enski boltinn Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Fótbolti Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Enski boltinn Fleiri fréttir Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Stuðningsmaður RB Leipzig lést á bikarleiknum í gærkvöldi Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Spánn og Þýskaland mætast í úrslitum Anguissa hetja meistaranna Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Jón Dagur gulltryggði sigurinn með sínu fyrsta marki Leikið á Þróttaravelli á miðvikudag Vinícius Júnior íhugar að yfirgefa Real Madríd Kaupir sér tveggja milljarða króna hús Alexander Máni með fimm mörk í tveimur leikjum og Ísland áfram Birnir frá Akureyri í Garðabæ Klobbaði íslensku strákana og fór á flug á netmiðlum Hættir með Fram Landsliðskonur aðstoðuðu ökumenn í vanda Landsleiknum aflýst og framhaldið óljóst Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Vonast til að komast í Kórinn: „Menn hafa aldrei séð annað eins“ „Alltaf gaman að fá nýjar raddir inn“ Gleðifréttir fyrir Argentínumenn: Messi vill spila á HM Stöðufundur í Laugardal klukkan 10:30 Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Nýi íþróttastjóri Kjartans stal mörgæs og endaði í fangelsi í Singapúr Tyrkneska sambandið segir dómara hafa veðjað á þúsundir leikja Sjá meira