Kynna fyrsta húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 29. október 2025 12:12 Kristrún Frostadóttir er nýkomin til landsins á fundi með forsætisráðherrum Norðurlandanna. Vísir/Anton Brink Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra og Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra kynna fyrsta húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi í Fram-salnum í Úlfarsárdal klukkan 16:30 í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá upplýsingafulltrúa ríkisstjórnarinar. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri verður einnig á fundinum en þar verður kynnt nýtt samstarfsverkefni ríkisins og Reykjavíkurborgar. Vísir verður með beina útsending frá fundinum sem hefst klukkan 16:30. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Húsnæðismál