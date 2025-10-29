Segja vopnahléið aftur í gildi eftir miklar árásir Samúel Karl Ólason skrifar 29. október 2025 11:59 Mahmoud Shakshak (hægri) með lík átta ára dóttur sinnar og fimm ára sonar síns. Þau eru sögð hafa fallið í árásum Ísraela í Gasaborg. AP/Yousef Al Zanoun Ráðamenn í Ísrael segja vopnahlé aftur í gildi á Gasaströndinni, eftir umfangsmiklar árásir frá því í gær. Að minnsta kosti hundrað Palestínumenn eru sagðir hafa látið lífið í loftárásum Ísraela frá því í gær en þá héldu Ísraelar því fram að Hamas samtökin hafi rofið vopnahléið. Það áttu þeir að hafa gert með því að ráðast á ísraelska hermenn í suðurhluta Gasa þar sem einn hermaður féll og með því að brjóta samkomulagið um að afhenda líkamsleifar látinna gísla. Hamas segjast hins vegar ekkert hafa haft með árásina að gera og að þeir séu að framfylgja reglum friðarsamkomulagsins. Sjá einnig: Skipar hernum að gera árásir á Gasa Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tjáð sig um málið og segir að ekkert megi setja friðarsamkomulagið í hættu. Hann bætti þó við að Ísraelar séu í rétti til að verja sig, sé á þá ráðist. Loftárásirnar í nótt beindust að heimilum, skólum og íbúðarblokkum vítt og breitt um Gasa. Þá sagði Trump að ef Hamas-liðar hegðuðu sér vel yrði komið á friði. Annars yrðu þeir drepnir. Heilbrigðisráðuneyti Gasa segir 104 hafa fallið í árásunum og þar á meðal séu 46 börn. Að minnsta kosti 253 eru sagðir særðir. Um er að ræða skæðustu árásir Ísraela frá því vopnahléssamkomulag tók gildi á Gasa þann 10. október. Leiðtogar Hamas segjast ætla að tefja afhendingu næstu líkamsleifa vegna árásanna, samkvæmt AP fréttaveitunni. Enn eru líkamsleifar þrettán gísla á Gasaströndinni. Al Jazeera segir að Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, hafi að miklu leyti skipað hernum í gær að gera árásir vegna gagnrýni gegn honum innan Ísrael. Hann hafi verið sakaður um að vera undir stjórn Bandaríkjamanna og með árásunum hafi hann viljað sýna að svo væri ekki. Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Palestína Hernaður Donald Trump Mest lesið Lögreglumenn svekktir að sjá hversu margir hundsuðu fyrirmæli í gær Innlent Ódæði eftir fall El Fasher: Blóðið sýnilegt úr geimnum Erlent Lögreglumenn hundfúlir með bruðl ríkislögreglustjóra Innlent Íslensk stúlka í klóm 764 hvött til sjálfsskaða og ofbeldis Innlent Hálka á höfuðborgarsvæðinu og Hellisheiði Innlent Ástæða fyrir því að genaumræðan hafi ekki náð mikilli útbreiðslu Innlent Rak nefndina sem átti að taka fyrir viðhafnarsalinn og sigurbogann Erlent Gera ekki tilkall til höfuðborgartitils þótt Akureyri verði borg Innlent Karlmaður lést í Bláa lóninu Innlent Veðurvaktin: Allt á kafi í snjó á metdegi Veður Fleiri fréttir Segja vopnahléið aftur í gildi eftir miklar árásir Fundu flöskuskeyti frá tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar Ódæði eftir fall El Fasher: Blóðið sýnilegt úr geimnum Rak nefndina sem átti að taka fyrir viðhafnarsalinn og sigurbogann Fjórtán drepnir í árásum á meinta fíkniefnasmyglara Þriðju kosningarnar á fjórum árum Stærsti fellibylur í sögu Jamaíka Færeyingar marka leið fyrir risastór neðansjávargöng Ísraelsher gerir árás á Gasa Andstæðingar olíuleitar Norðmanna hrósa sigri þrátt fyrir tap Skipar hernum að gera árásir á Gasa Áfrýjar sakfellingu í þagnargreiðslumálinu Sakar Evrópu um stríðsæsingu Musk í samkeppni við Wikipedia Búast við hamförum vegna Melissu Van de Velde bannað að ferðast til Ástralíu til að keppa á heimsmeistaramótinu Segja Rússa elta almenna borgara með drónum Játar að hafa myrt Shinzo Abe Undirrituðu samkomulag um fágæta málma Hljóp út í örvæntingu „með lífið í poka“ Réttað yfir tíu sem segja frönsku forsetafrúna vera karlmann Réttað yfir konu sem sagðist vera Madeleine McCann Áfjáður í að bjóða sig fram aftur í trássi við stjórnarskrá Hafa fundið Cessna-vélina Elsti forseti heims endurkjörinn í skugga mótmæla Jamaíka býr sig undir öflugasta fellibyl sem þangað hefur ratað Friður forsenda þess að erlent lið verði sent til Gasa Milei vann stórsigur í Argentínu Matarbankar segjast ekki munu anna eftirspurninni Aftökur á meintum smyglurum „ekki morð“ heldur „vörn við eitri“ Sjá meira