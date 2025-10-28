Verklag ábótavant og krefur ríkislögreglustjóra skýringa Tómas Arnar Þorláksson skrifar 28. október 2025 19:47 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. vísir/ívar Dómsmálaráðherra segir það blasa við að ríkislögreglustjóri hefði mátt standa betur að málum er varðar samstarf og greiðslur til stjórnandaráðgjafa sem nema tæpum 200 milljónum. Samkvæmt lögum hefði átt að ráðast í útboð og harmar embættið að það hafi ekki verið gert. Greint var frá því í gær að embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóra hafi greitt ráðgjafafyrirtækinu Intra alls 190 milljónir króna á átta ára tímabili á meðan Sigríður Björk Guðjónsdóttir sinnti embættunum. Umrædd ráðgjöf fólst meðal annars í búðarferð í Jysk og uppsetningu á píluspjaldi. Embættið sendi frá sér tilkynningu í gærkvöld þar sem kom fram að Þórunn Óðinsdóttir, eigandi Intra, hafi verið ráðin tímabundið í fullt starf. Það væri hagkvæmari ráðstöfun. Sigríður Björk gaf ekki kost á viðtali en síðan hún tók við embættinu árið 2020 hefur Þórunn tekið við greiðslum sem nema samtals um 160 milljónum sem gerir um 2,4 milljónir á mánuði samkvæmt útreikningum fréttastofu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra lítur málið alvarlegum augum. „Mér finnst eðlilegt að funda með ríkislögreglustjóra svo ég geti fengið skýringar á því hvernig þetta mál horfir við embættinu og hvaða gögn eru þarna undir.“ Intra stýrði til að mynda flutningum embættisins frá Skúlagötu í Skógarhlíð. Jysk hafi orðið fyrir valinu vegna hagkvæmra verða og sinnti Þórunn innkaupum en eiginmaður hennar er stjórnarformaður Jysk á Íslandi. Í tilkynningu frá embætti ríkislögreglustjóra er harmað að verkefnið hafi ekki verið sett í útboð. „Ég meina það er af ástæðu að það eru settar reglur um umgjörð þessara mála. Við erum með nokkuð skýran ramma um útboð og við hvaða fjárhæð skal miða. Mér finnst það nú blasa við að þetta hefði mátt vinna betur hjá ríkislögreglustjóra en raun varð á.“ Of snemmt sé að segja til um hvaða afleiðingar málið muni hafa. Hún ítrekar að reglurnar séu skýrar. „Þær þjóna auðvitað því markmiði að vel sé farið með fé almennings og varðveita þetta trúnaðarsamband þeirra sem sýsla með fjármuni ríkisins og almennings.“ Lögreglan Rekstur hins opinbera Mest lesið Veðurvaktin: Snjókoman rétt að byrja og víða erfið færð Veður Karlmaður lést í Bláa lóninu Innlent Ungur Miðflokksmaður gengst við rasisma og segir af sér Innlent Flugmaðurinn sem fórst millilenti oft í Reykjavík Innlent Snjókoman rétt að byrja Innlent Eldur í blokk við Ljósheima Innlent Bílar út af veginum á Reykjanesbraut Innlent Hvatt til varúðar vegna snjóflóðahættu á suðvesturhorninu Innlent Biðu í fjóra tíma úti á braut og aðra fjóra við farangursbeltin Innlent Ráðgjafinn ráðinn í tímabundið starf eftir dýra skreppitúra Innlent Fleiri fréttir Mæla með því að farþegar reiði sig ekki á tímaáætlanir Snjókoman mikla, ábótavant verklag ríkislögreglustjóra og jólasveinamót Karlmaður lést í Bláa lóninu Biðu í fjóra tíma úti á braut og aðra fjóra við farangursbeltin Kærðu umdeildar framkvæmdir allt of seint Skellt í lás í sundlaugum borgarinnar vegna veðurs Reglur brotnar og þjónusta sem bjóða ætti út Þarf að borga bætur þrátt fyrir breytingar á hlaupahjólinu Hvatt til varúðar vegna snjóflóðahættu á suðvesturhorninu Meiri kvika en í síðasta gosi Eldur í blokk við Ljósheima Flugmaðurinn sem fórst millilenti oft í Reykjavík Halla leiðir krabbameinsráð ráðherra Snjókomumet og umferðaröngþveiti Segir sameiginlegum gildum Norðurlanda ógnað Fjölmargir farþegar fastir í flugvélum á Keflavíkurflugvelli Ungur Miðflokksmaður gengst við rasisma og segir af sér Sturlað ástand og United vettlingar prjónaðir í bílnum Mesta snjódýpt í Reykjavík sem mælst hefur í október Viðbragðsaðilar í mikilli hættu vegna bíla á sumardekkjum Bílar út af veginum á Reykjanesbraut Vill heimila Samkeppniseftirlitinu að ráðast í húsleitir Snjókoman rétt að byrja Píratar berjist gegn „rísandi bylgju lýðskrums og fasisma“ Skvísur geti virkað sem hálfgerðir þroskaþjófar Ráðgjafinn ráðinn í tímabundið starf eftir dýra skreppitúra Misvægi atkvæða bitnar mest á Kraganum Heitavatnslaust á Suðurnesjum og rafmagnslaust víða um land Skreppiferðir í Jysk meðal þess sem ráðgjafi rukkaði fyrir „Ég tel ekki tilefni til að íhuga stöðu mína“ Sjá meira