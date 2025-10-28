Eldur í blokk við Ljósheima

Innlent

Lovísa Arnardóttir og Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifa
Slökkviliðsmaður á svölum íbúðarinnar við störf.
Slökkviliðsmaður á svölum íbúðarinnar við störf. Vísir/Anton Brink

Eldur var laus í íbúð við Ljósheima í Reykjavík. Slökkvilið var kallað út 19 mínútur yfir 12 í dag og er enn vinna á vettvangi. Samkvæmt uplýsingum frá vakthafandi varðstjóra, Steinþóri Darra Þorsteinssyni, er ekki vitað til þess að neinn hafi slasast. 

Hann segir eldinn hafa komið upp í eldhúsi í íbúðinni og að allir hafi náð að koma sér út. 

Búið er að slökkva eldinn og er verið að reykræsta. Enginn var inni þegar slökkvilið kom á vettvang en einn náði að koma sér út af sjálfsdáðum. Ekkert er vitað um upptök eldsins eins og er samkvæmt varðstjóra á vettvangi. 

Frá vettvangiVísir
Eldurinn kviknaði í íbúð í fjölbýli við Ljósheima.Aðsend
Reykjavík Slökkvilið

