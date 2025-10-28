Biðu í fjóra tíma úti á braut og aðra fjóra við farangursbeltin

Kona sem var á meðal á annað þúsund farþega sem biðu í nokkrar klukkustundir í flugvél á Keflavíkurflugvelli í morgun áður en fluginu var aflýst er ósátt við upplýsingagjöf Icelandair. Fjögurra tíma bið við farangursbeltin áður en tilkynnt var um þrjúleytið að engar töskur bærust hafi verið sérstaklega svekkjandi. Félagið harmar biðina.
Snjó hefur kyngt niður á suðvesturhorninu síðan í gærkvöldi og hefur sett sinn svip á daglegt líf á höfuðborgarsvæðinu. Bílaumferð hefur verið afar þung, sundlaugum hefur verið lokað vegna versnandi spár og flugumferð frá Keflavíkurflugvelli hefur gengið illa.
Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Gæludýr.is og Home&You, var á meðal þeirra sem átti flug með Icelandair til Kaupmannahafnar á áttunda tímanum í morgun. Millilenda átti á Kastrup á leiðinni í vinnuferð til Aþenu en komu vinnufélaganna til Grikklands frestast um allavega sólarhring.
Færðin var erfið eftir Reykjanesbrautinni út á Keflavíkurflugvöll í morgunsárið en slapp þó til. Farþegar voru komnir um borð í flugvélina klukkan sjö og styttist í flugtak. Eða svo töldu farþegar.
„Við vorum þar inni til klukkan ellefu. Þá var hleypt út og sagt að búið væri að aflýsa fluginu,“ segir Ingibjörg. Meðal ferðafélaga er móðurbróðir hennar á sjötugsaldri og vinir hans. Fólki var vísað í móttökusalinn þar sem það beið eftir farangri sínum.
„Þarna var fólk til klukkan þrjú. Þá var okkur sagt að við mættum fara og fengjum ekki farangurinn.“
Flugfreyjur Icelandair hafi verið indælar og gefið farþegum vatn að drekka í biðinni. Enginn skilji þó hvers vegna beðið hafi verið svo lengi. Sérstaklega hafi verið pirrandi að sjá einstaka flugvélar Icelandair fara í loftið, þar á meðal vél til Helsinki og önnur hafi farið til Rómar.
„Það var mjög skrýtið og við vitum ekki hvað var í gangi.“
Íbúar á höfuðborgarsvæðinu var sagt að halda til síns heima. Ingibjörg og félagar ákváðu að leita ekki langt yfir skammt eftir gistingu heldur bókuðu gistingu í Keflavík.
„Við vorum svo skynsöm og ákváðum að tékka okkur inn á hótel í Keflavík. En það hafa ekki allir ráð á því,“ segir Ingibjörg.
Hún vonast til þess að brottför gangi betur á morgun og að hún verði komin í sólina í Aþenu, í vinnutengdum erindagjörðum þó, sólarhring á eftir áætlun.
Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair, segir í svari við fyrirspurn Vísis að aðstæður á Keflavíkurflugvelli hafi verið mjög erfiðar í morgun vegna mikillar snjókomu. Félagið hafi endað á að aflýsa um helmingi flugferða sem voru á áætlun í morgun og hafi nú aflýst flest öllu flugi seinnipartinn dag, bæði komum og brottförum.
„Það hefur verið krefjandi að koma farangri frá borði í þessum aðstæðum og í einhverjum tilfellum reyndist það ekki hægt fyrr en veðrinu slotar, þar með talin er vélin sem átti að fara til Kaupmannahafnar sem þú vísar í. Farþegar voru upplýstir um leið og það kom í ljós en því miður var það eftir mjög langa bið. Okkur þykir það mjög leitt.“
Alls hefur 48 flugferðum, bæði til og frá Keflavíkurflugvelli, verið aflýst í dag.