Meiri kvika en í síðasta gosi en í síðasta gosi Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 28. október 2025 13:21 Frá eldgosinu í apríl síðastliðnum. Vísir/Anton Brink Aflögunarmælingar síðustu vikna sýna að landris og kvikusöfnun heldur áfram undir Svartsengi þar sem um fjórtán milljón rúmmetrar af kviku hafa safnast undir Svartsengi frá síðasta gosi. Óvissan í tímasetningu á næsta atburði er enn nokkur. Hættumat er óbreytt og gildir í tvær vikur að öllu óbreyttu. Þetta kemur fram á vef Veðurstofu Íslands. Um 14 milljónir rúmmetrar af kviku hafa safnast undir Svartsengi frá síðasta eldgosi. Út frá fyrri atburðum á Sundhnúksgígaröðinni aukast líkurnar á nýju kvikuhlaupi og eldgosi þegar jafn mikið af kviku hefur safnast fyrir undir Svartsengi og hljóp út í síðasta atburði. Því er óvissan um nákvæma tímasetningu á næsta atburði enn þó nokkur. Talið er að 11 til 13 milljónir rúmmetra hafi safnast upp í síðasta gosi. Hættumat sem gildir frá deginum í dag til 11. nóvember.Veðurstofa Íslands Áfram er frekar lítil jarðskjálftavirkni við Grindavík og Sundhnúksgígaröðina og mælast þar stöku smáskjálftar um eða rétt yfir M1.0 að stærð. Flestir þeirra eru staðsettir milli Hagafells og Grindavíkur. Skammvinn smáskjálftahrina varð á Sundhnúksgígaröðinni þann 11. október þegar rúmlega 20 jarðskjálftar mældust, en síðan þá hafa mest mælst fimm skjálftar á dag. Skjálftavirkni nærri Krýsuvík heldur áfram og mælist þar fjöldi smáskjálfta á hverjum degi. Þann 22. október urðu tveir skjálftar yfir M3 að stærð vestur af Kleifarvatni en þeir voru M3,1 og M3,6 að stærð. Þann dag mældust yfir 120 jarðskjálftar á svæðinu. Landsig heldur einnig áfram á svæðinu sem mælst hefur frá því í sumar og nemur nú um 55 mm á GPS stöðinni í Móhálsadal, vestan Kleifarvatns, síðan í byrjun júní. Þó hefur dregið úr hraða landsigsins síðustu vikur. Hættumat Veðurstofunnar hefur verið uppfært og verður óbreytt til 11. nóvember nema ef virkni breytist.