Hvað þýðir „six-seven“? Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 28. október 2025 13:33 Frasinn „six-seven“ hefur á undanförnum mánuðum fest sig í sessi meðal ungmenna á samfélagsmiðlinum TikTok og í daglegu tali þeirra. Frasinn „six-seven“ hefur á undanförnum mánuðum fest sig í sessi meðal ungmenna á samfélagsmiðlinum TikTok og í daglegu tali þeirra. Hann hefur ekki skýra eða fastmótaða merkingu, en er oft notaður til að vekja athygli. Þrátt fyrir þetta hefur trendið breiðst frá TikTok inn í skólastofur víða um heim. En hvað þýðir þetta í raun? Frasinn hefur yfirleitt enga sérstaka merkingu. Sumir tengja hann við hæð, aðrir nota hann sem innantómt grín, en margir segja hann einfaldlega til að taka þátt í vinsælu TikTok-trendi. Skortur á merkingu frasans virðist hafa gert hann sveigjanlegan og auðvelt að nota hvar sem er, þar sem krakkar finna sér hvaða ástæðu sem er til að hrópa hann út og hlæja. Sumir hafa notað frasann til að lýsa einhverju sem „nokkuð gott“ eða „svona la-la“, en oft er það einfaldlega sagt vegna þess að það hljómar fyndið. @gunnarthorr 🥀💔#67 ♬ original sound - Gunnar Thor Notkunin rauk upp með haustinu Á vef Forbes segir að samkvæmt greiningum samfélagsmiðilsins TikTok hafi verið birtar meira en tvær milljónir færslna með myllumerkinu #67. Notkunin rauk sérstaklega upp í september og október þegar skólarnir hófust á ný þar sem brandarinn fylgdi nemendum inn í kennslustofurnar. Þar segir að fjöldi kennara sé orðinn langþreyttur á frasanum og sumir hafa jafnvel bannað hann í kennslustofunni. Aðrir nýta hann sem tæki til að halda aga og ná athygli nemenda, til dæmis með stærðfræðiprófum þar sem öll svörin eru „67.“ Getty Merkingarleysi ástæða vinsældanna Samkvæmt Wall Street Journal má rekja uppruna frasans til lagsins „Doot Doot (6 7)“ eftir rapparann Skrilla frá árinu 2024. Í laginu syngur Skrilla „6-7, I just bipped right on the highway“, og það hefur síðan þá verið notað sem bakgrunnshljóð í mörgum TikTok-myndböndum. Hann segir frasann í raun merkingarlausan sem sé einmitt ástæðan fyrir vinsældunum. Nýtt viðurnefni NBA-leikmanns Trendið breiddist hratt út og fór að sjást í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum þegar NBA-leikmaðurinn LaMelo Ball, sem er sex fet og sjö tommur á hæð, sem samsvarar 2,01 metrum á hæð, varð tengdur við frasann. Lamelo Ball spilar fyrir Charlotte Hornets í NBA-deildinni og er einkar leikinn með knöttinn.GEtty Tengingin kom eftir að drengur að nafni Cam Wilder hrópaði „six-seven“ í myndavél á körfuboltaleik á meðan hann hreyfði lófana upp og niður. Myndbandið fór fljótt á flug og birtist í ótal TikTok-útgáfum tengdum trendinu. @youtubeshortsjustforyou THE “6–7” MEME KID THAT STARTED IT ALL 😭🏀 #67Kid #Basketball #67 . . The internet has seen thousands of memes… but few have had the staying power and absurdity of the “6–7” basketball kid. Today, we’re throwing it all the way back with the original video that gave birth to the legendary meme that took over TikTok, Instagram, Twitter, and now YouTube Shorts. This moment — a kid at a basketball game, being asked for his height and saying “6’7” with complete deadpan seriousness — became one of the most iconic, aura-rich moments in modern meme history. From Aura Farming lore to NPC compilations, this clip is the Rosetta Stone of meme energy. The delivery, the look, the vibes — everything about this moment feels like it was blessed by the meme gods. It spawned countless remixes, voiceovers, parodies, and compilations of fake flexes, unearned confidence, and peak rizzless aura. It’s been referenced in basketball edits, TikTok stitches, and even branded content. We’re talking about a core memory of the Meme Multiverse. This is where the “he’s not 6’7” but he believes he is energy began. It’s the intersection of NPC behavior, rizz delusion, and high school gymnasium chaos — a true cultural artifact. If you're new here, welcome to the Auraverse. If you're an OG, you already know this is part of the generational meme debt that reshaped internet humor. This is more than a clip — it's a timestamp in meme evolution, forever etched in the algorithm. Drop a like, comment if you remember this going viral, and subscribe for more Internet Lore Originals, Aura Farming Rankings, and Top 7 Aura Fail Moments. We’re just getting started. --- 🏷️ COPY-PASTE HASHTAGS (Comma-Separated) #67Kid, #6Foot7 ♬ original sound - YouTube Shorts For You Fyrrnefnt lag Skrilla fékk sömuleiðis aukna dreifingu fyrr á árinu þegar fjöldi notenda birti TikTok-myndbönd af LaMelo Ball við lagið. Ball hefur sjálfur sagt í viðtali við ESPN að hann heyri oft krakka hrópa „six-seven“ að sér og grínaðist með að þetta sé nýja viðurnefnið hans. Fleiri TikTok myndbönd af athæfinu má sjá hér að neðan. @islenskt.brainrot Skil ekki ennþá hvað 67 á að þýða🤣‼️🤖 #iceland #ai #brainrot #fyrirþigsíða #67 ♬ original sound - 🤖Gervigreind Íslands🇮🇸 @saraa_jamess can I be honest? & I must say, I think I live under a rock because I had no idea what 6-7 was until my kindergarteners started saying it in class DURING EVERY MATH LESSON 🤣 hey, whatever they like I’m down for! As long as it keeps them engaged 💓🤏🏼 #teacher #teacherlife #kindergarten #67 #sarajames ♬ original sound - Sara James @veigadis Media day🤩 #basketball #67 #fyrirþig #fyp #mediaday ♬ original sound - uwg.jimbo @juloriea Their children have probably said “67” a lot since Mary has tried to ask chat GPT🫢🤣 I had to translate this video to English, everybody deserves to see it🤣❤️ Original video: @KA Tuning katuning2 #67 #kingfrederikofdenmark #queenmaryofdenmark #danishroyalfamily #fyp ♬ original sound - juloriea Börn og uppeldi Ástin og lífið TikTok Mest lesið Meðalmennskan plagar Brján Gagnrýni Aldrei of seint að prófa sig áfram Tíska og hönnun Kynslóðabilið kom í ljós þegar umræðan beindist að blautbolakeppni Lífið Hvað þýðir „six-seven“? 