Kolbeinn Þórðarson skoraði eitt marka IFK Gautaborgar þegar liðið vann afar mikilvælgan sigur gegn Halmstad og hélt sér í baráttunni um Evrópusæti, í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Kolbeinn hefur verið í stóru hlutverki hjá Gautaborg á leiktíðinni og var það svo sannarlega í 3-0 sigrinum í dag.
Hann fiskaði aukaspyrnuna sem fyrsta markið kom úr og skoraði svo sjálfur annað markið snemma í seinni hálfleik, þegar hann sýndi afar mikla yfirvegun í teignum áður en hann skilaði boltanum í netið.
Markið má sjá hér að neðan.
2-0 Blåvitt! Kolbeinn Thórdarson med en soloprestation i straffområdet 🔵 ⚪ 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/4ieIGwrgaV— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 26, 2025
Sigurinn þýðir að Gautaborg er í 4. sæti deildarinnar með 47 stig, aðeins stigi á eftir GAIS í baráttunni um Evrópusæti. Gautaborg á þó aðeins tvo leiki eftir og GAIS þrjá.